Ученые назвали новую причину инфарктов и инсультов

МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Систолическое и диастолическое артериальное давление одинаково влияют на риск развития сердечного приступа и инсульта. К такому выводу пришли ученые из исследовательского центра Kaiser Permanente в США, чью статью публикует портал EurekAlert!.
Ученые провели масштабное исследование, проанализировав 36 миллионов показаний артериального давления у 1,3 миллиона пациентов больниц с 2007 по 2016 годы. Результаты показали, что высокое диастолическое давление (в момент расслабления сердечной мышцы) почти с такой же вероятностью приводит к острому нарушению кровообращения, что и высокое систолическое давление (в момент сокращения сердца). Раньше считалось, что это не так и диастолическим давлением можно пренебречь.
Специалисты советуют следить за давлением, периодически измерять его, а при наличии повышенных показателей — регулярно контролировать, а также посещать врача.
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Ранее ученые из Аризонского университета установили, что неэффективный и недостаточный ночной сон приводит к повышению давления.
Считается, что граница нормы артериального давления находится в районе 120/80 миллиметров ртутного столба. Оптимальной длительностью сна медики считают от шести до девяти часов в сутки.