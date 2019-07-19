Ученые назвали новую причину инфарктов и инсультов

Ученые провели масштабное исследование, проанализировав 36 миллионов показаний артериального давления у 1,3 миллиона пациентов больниц с 2007 по 2016 годы. Результаты показали, что высокое диастолическое давление (в момент расслабления сердечной мышцы) почти с такой же вероятностью приводит к острому нарушению кровообращения, что и высокое систолическое давление (в момент сокращения сердца). Раньше считалось, что это не так и диастолическим давлением можно пренебречь.