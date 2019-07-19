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РИА Новости

США и Нидерланды обсудили авиакатастрофу MH17

01:42
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© РИА Новости / Андрей Стенин / Перейти в фотобанкМесто крушения малайзийского лайнера Boeing 777 в районе Шахтерска
Место крушения малайзийского лайнера Boeing 777 в районе Шахтерска
© РИА Новости / Андрей Стенин
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Место крушения малайзийского лайнера Boeing 777 в районе Шахтерска. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 19 июл – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Нидерландов Марк Рютте в четверг в ходе переговоров в Вашингтоне обсудили вопрос о расследовании катастрофы малайзийского Boeing в 2014 году, сообщает пресс-служба Белого дома. При этом в заявлении ничего не сказано о том, что США так до сих пор и не обнародовали спутниковые снимки, относящиеся ко времени катастрофы, на чем давно настаивает Россия.
Лайнер, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, был сбит 17 июля 2014 года над Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Киев обвинил в катастрофе ополченцев, те заявили, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить воздушное судно на такой высоте и обвиняют в трагедии украинские власти.
"Лидеры двух стран отметили, что вчера отмечалась пятилетняя годовщина сбитого рейса MH-17 авиакомпании Malaysia Airlines. Соединенные Штаты полностью поддерживают текущую работу голландских властей и совместной следственной группы по привлечению к ответственности виновных", - говорится в сообщении пресс-службы.
Место крушения лайнера Boeing 777 Малайзийских авиалиний в районе города Шахтерск Донецкой области
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Кроме того, стороны обсудили сотрудничество между Соединенными Штатами и Нидерландами для решения общих проблем безопасности, таких как укрепление НАТО, борьбу с террористической группировкой ИГ* и обеспечение безопасности на море. Обсуждались вопросы расширения экономических связей.
Также к визиту Рютте была приурочена передача флага США, который в 1944 году был поднят на одном из военных кораблей, принимавших участие в высадке союзных войск в Нормандии. Флаг был передан Смитсоновскому Национальному музею американской истории в Вашингтоне.
Совместная следственная группа, которая под руководством генпрокуратуры Нидерландов без участия РФ проводит расследование обстоятельств крушения, позже представила промежуточные итоги. Следствие утверждает, что Boeing был сбит из ЗРК "Бук", принадлежавшего 53-й зенитно-ракетной бригаде ВС РФ из Курска. Как заявлял заместитель генпрокурора России Николай Винниченко, российская сторона передала Нидерландам не только данные российских радаров, но и документацию, свидетельствующую о том, что ракета ЗРК "Бук", поразившая Boeing, принадлежала Украине, однако эта информация была следователями проигнорирована.
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МИД РФ заявлял, что обвинения ССГ в причастности России к крушению малайзийского Boeing голословны и вызывают сожаление, расследование является предвзятым и однобоким. Позже президент РФ Владимир Путин отметил, что Россию не допускают к расследованию катастрофы лайнера на востоке Украины, а Москва может признать результаты следствия, если будет принимать в нем полноценное участие. Все ракеты, двигатель от которой продемонстрировала голландская комиссия по расследованию крушения MH17, были утилизированы после 2011 года, сообщили в Минобороны России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не раз заявлял, что Россия категорически отвергает обвинения в причастности к крушению малайзийского Boeing.
В июне международное следствие по разбившемуся рейсу MH17 объявило имена четырех подозреваемых. Согласно заявлению, среди подозреваемых - россияне Игорь Гиркин, Сергей Дубинский и Олег Пулатов, а также украинец Леонид Харченко. Следствие считает их причастными и к доставке ЗРК "Бук" на позицию в Донбассе, и к удару по малайзийскому Boeing, им, как заявил представитель ССГ, предъявят обвинения в убийстве, а на их арест следствие выдаст международные ордера. В ССГ также сообщили, что суд по делу о крушении MH17 пройдет в Нидерландах, он начнется 9 марта 2020 года.
Комментируя новые заявления международного следствия, МИД РФ вновь назвал голословными обвинения в адрес России, подчеркнув, что ССГ не привела конкретных доказательств неправомерных заявлений в адрес Москвы. Во внешнеполитическом ведомстве РФ отвергли высказывания об отказе России сотрудничать со следствием по МН17 и заявили, что Москва будет содействовать следствию, чтобы была установлена истина о гибели рейса, а реальные виновники произошедшего понесли наказание. При этом в российском МИД отметили, что у России продолжают возникать справедливые вопросы относительно качества работы совместной следственной группы.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
Место крушения лайнера Boeing 777 Малайзийских авиалиний в районе города Шахтерск Донецкой области
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MH17. РасследованиеКрушение малайзийского Boeing под ДонецкомНидерландыСШАУкраинаВ мире
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