Индия хочет перенять опыт применения авиации ВКС против боевиков в Сирии

МОСКВА, 19 июл – РИА Новости. Индия в рамках совместных с Россией учений "Индра-2019" хотела бы перенять у российской стороны опыт применения авиации против террористов в Сирии, заявил главный маршал авиации ВВС Индии Бирендер Сингх Дханоа.

"Российско-индийское учение "Индра-2019" в этом году будет проводиться на территории Индии с привлечением всех трёх видов вооружённых сил: авиации, флота и сухопутных войск. Россия – единственная страна, с которой мы проводим столь масштабные учения. Их темой станут совместные антитеррористические операции по мандату ООН. Для нас это очень важный опыт. И то, что мы бы хотели у вас перенять, связано с применением авиации против террористов в Сирии", - сказал он в интервью " Красной звезде ".

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В августе 2015 года президент страны Башар Асад обратился к России с просьбой оказать военную помощь. С 30 сентября 2015 года в операции в Сирии приняли участие в общей сложности более 63 тысяч российских военнослужащих. Российские ВКС наносили авиаудары по инфраструктуре террористов.

В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой "Исламское государство"*. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.