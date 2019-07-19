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РИА Новости
Война в Сирии

Индия хочет перенять опыт применения авиации ВКС против боевиков в Сирии

00:39
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© Министерство обороны РФБомбардировщик-ракетоносец Ту-22М3
Бомбардировщик-ракетоносец Ту-22М3
© Министерство обороны РФ
Бомбардировщик-ракетоносец Ту-22М3. Архивное фото
МОСКВА, 19 июл – РИА Новости. Индия в рамках совместных с Россией учений "Индра-2019" хотела бы перенять у российской стороны опыт применения авиации против террористов в Сирии, заявил главный маршал авиации ВВС Индии Бирендер Сингх Дханоа.
"Российско-индийское учение "Индра-2019" в этом году будет проводиться на территории Индии с привлечением всех трёх видов вооружённых сил: авиации, флота и сухопутных войск. Россия – единственная страна, с которой мы проводим столь масштабные учения. Их темой станут совместные антитеррористические операции по мандату ООН. Для нас это очень важный опыт. И то, что мы бы хотели у вас перенять, связано с применением авиации против террористов в Сирии", - сказал он в интервью "Красной звезде".
Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В августе 2015 года президент страны Башар Асад обратился к России с просьбой оказать военную помощь. С 30 сентября 2015 года в операции в Сирии приняли участие в общей сложности более 63 тысяч российских военнослужащих. Российские ВКС наносили авиаудары по инфраструктуре террористов.
В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой "Исламское государство"*. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
Сирия до и после начала боевых действий
3 ноября 2017, 14:18
Сирия до и после начала боевых действийОб изменениях, произошедших в Сирии с началом войны, – в инфографике Ria.ru.
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