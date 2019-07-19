Иран напомнил США об их географическом местоположении

МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф одной картинкой напомнил, что США расположены слишком далеко от Ормузского пролива, чтобы вмешиваться в ситуацию в регионе.

В четверг вечером глава МИД разместил в Twitter изображение карты мира с выделенными силуэтами США и Ирана. Обозначенный красной точкой Ормузский пролив находится на южной границе Ирана, на противоположном от США конце карты. Сообщение сопровождает единственное слово-подзаголовок: "Напоминание" (Reminder).