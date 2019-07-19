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РИА Новости

Иран напомнил США об их географическом местоположении

00:22
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Исламской Республики Иран Мухаммад Джавад Зариф
Министр иностранных дел Исламской Республики Иран Мухаммад Джавад Зариф
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Министр иностранных дел Исламской Республики Иран Мухаммад Джавад Зариф. Архивное фото
МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф одной картинкой напомнил, что США расположены слишком далеко от Ормузского пролива, чтобы вмешиваться в ситуацию в регионе.
В четверг вечером глава МИД разместил в Twitter изображение карты мира с выделенными силуэтами США и Ирана. Обозначенный красной точкой Ормузский пролив находится на южной границе Ирана, на противоположном от США конце карты. Сообщение сопровождает единственное слово-подзаголовок: "Напоминание" (Reminder).
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что корабль ВМС США сбил иранский беспилотник в Ормузском проливе. После этого Зариф заявил, что у Ирана нет информации о потере дрона.
Штаб-квартира Министерства обороны США
Вчера, 22:58
В Пентагоне рассказали, почему сбили иранский беспилотник
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Мохаммад Джавад ЗарифИранСШАВ мире
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