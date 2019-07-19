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РИА Новости

Аэропорт Триполи возобновил работу после ракетного обстрела

00:07
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CC0 / AJL / Tripoli International AirportМеждународный аэропорт Триполи
Международный аэропорт Триполи
CC0 / AJL / Tripoli International Airport
КАИР, 19 июл - РИА Новости. Международный аэропорт Митига столицы Ливии Триполи возобновил прием и отправку рейсов после экстренной остановки из-за ракетного обстрела, говорится в сообщении на странице воздушной гавани в соцсети Facebook.
Ранее в четверг вечером сообщалось, что аэропорт был временно закрыт из-за ракетного обстрела.
"Авиакомпании возобновляют выполнение рейсов в соответствии с расписанием", - отметили в администрации воздушной гавани. В частности, в настоящее время выполняются два рейса в Тунис.
Международный аэропорт ливийской столицы регулярно временно закрывает воздушное пространство из-за ракетных обстрелов.
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Командующий восточной Ливийской национальной армией Халифа Хафтар 4 апреля начал наступление на Триполи для "освобождения от террористов". Лояльные правительству в Триполи вооруженные формирования объявили о начале ответной операции "Вулкан гнева".
В результате боев в Триполи, по данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), число погибших приближается к тысячи, несколько тысяч человек ранены.
После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза правительство национального согласия во главе с Файезом Сарраджем. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с Ливийской национальной армией.
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