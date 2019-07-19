Аэропорт Триполи возобновил работу после ракетного обстрела

КАИР, 19 июл - РИА Новости. Международный аэропорт Митига столицы Ливии Триполи возобновил прием и отправку рейсов после экстренной остановки из-за ракетного обстрела, говорится в сообщении на странице воздушной гавани в соцсети Facebook.

Ранее в четверг вечером сообщалось, что аэропорт был временно закрыт из-за ракетного обстрела.

"Авиакомпании возобновляют выполнение рейсов в соответствии с расписанием", - отметили в администрации воздушной гавани. В частности, в настоящее время выполняются два рейса в Тунис.

Международный аэропорт ливийской столицы регулярно временно закрывает воздушное пространство из-за ракетных обстрелов.

Командующий восточной Ливийской национальной армией Халифа Хафтар 4 апреля начал наступление на Триполи для "освобождения от террористов". Лояльные правительству в Триполи вооруженные формирования объявили о начале ответной операции "Вулкан гнева".

В результате боев в Триполи, по данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), число погибших приближается к тысячи, несколько тысяч человек ранены.