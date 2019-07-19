Ученые выяснили, почему в ДТП попадают одни и те же люди

На месте ДТП с участием автомобиля такси на проспекте Мира в Москве. 22 мая 2019

© стоп-кадр видео очевидца На месте ДТП с участием автомобиля такси на проспекте Мира в Москве. 22 мая 2019

МОСКВА, 19 июл — РИА Новости, Альфия Еникеева. По разным данным, токсоплазмозом — заболеванием, вызываемым кошачьим паразитом Toxoplasma gondii — страдает от 20 до 40 процентов человечества. У большинства болезнь протекает бессимптомно. Долго считалось, что это опасно только беременным женщинам и тем, у кого снижен иммунитет. Однако сразу несколько недавних исследований связали эту инфекцию с депрессиями, шизофренией, агрессивным вождением и даже половыми извращениями.

В авариях не всегда виноваты люди

Британский художник Луис Уэйн всю жизнь рисовал кошек — разных размеров и цветов, в различных позах и часто с антропоморфными чертами. У него дома было несколько пушистых питомцев, он состоял в Обществе защиты кошек, возглавлял Английский национальный кошачий клуб. Однажды даже попытался вырвать руль у водителя автобуса, чтобы тот не задавил кота, перебегавшего дорогу. Жизнь он закончил в психиатрической больнице, где долго лечился от шизофрении.

Сегодня высказывают предположения, что психическое расстройство художника связано с его невероятной любовью к кошкам — точнее, с одноклеточным паразитом Toxoplasma gondii, которого он вполне мог подцепить от многочисленных питомцев. Ведь кошка — основной хозяин токсоплазмы.

Прямых доказательств того, что художник страдал хроническим токсоплазмозом — так называется заболевание, вызываемое паразитом, — нет. Но то, что Toxoplasma gondii имеет отношение к шизофрении и влияет на поведение человека, уже не вызывает сомнений у исследователей.

© Иллюстрация РИА Новости . Источники: E. Stepanova et al. Toxoplasmosis and mental disorders in the Russian Federation (with special reference to schizophrenia). PLoS One. Published: July 10, 2019. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0219454. E. Stepanova et al. Significance of chronic toxoplasmosis in epidemiology of road traffic accidents in Russian Federation. PLoS One. Published: September 28, 2017. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0184930 Среди водителей, попадавших в аварии по своей вине, и шизофреников примерно одинаковая доля токсоплазмозников — около 40 процентов. В контрольной группе паразита нашли только у четверти добровольцев. © Иллюстрация РИА Новости . Источники: E. Stepanova et al. Toxoplasmosis and mental disorders in the Russian Federation (with special reference to schizophrenia). PLoS One. Published: July 10, 2019. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0219454. E. Stepanova et al. Significance of chronic toxoplasmosis in epidemiology of road traffic accidents in Russian Federation. PLoS One. Published: September 28, 2017. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0184930 Среди водителей, попадавших в аварии по своей вине, и шизофреников примерно одинаковая доля токсоплазмозников — около 40 процентов. В контрольной группе паразита нашли только у четверти добровольцев.

"Это не секрет, что токсоплазма может влиять на работу мозга. Мыши, зараженные этими паразитами, гоняются за кошками. И запах кошачьей мочи для них самый притягательный на свете. У человека, больного латентным токсоплазмозом, тоже наблюдаются изменения в поведении. Например, такие люди более склонны к риску. Когда два года назад мы обследовали сотню водителей, попавших по своей вине в ДТП, то почти у половины нашли токсоплазму. Они отличались более агрессивной манерой вождения — постоянно перестраивались, пытались всех обогнать. Для сравнения: среди 152 добровольцев, пришедших на плановый медосмотр, то есть у абсолютно случайных людей, токсоплазму выявили лишь у четверти", — рассказывает РИА Новости профессор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний имени Е. И. Марциновского Сеченовского университета Евгений Морозов.

Спровоцировать шизофрению

Похожее соотношение носителей Toxoplasma gondii ученые из Сеченовского университета недавно выявили и среди шизофреников. Из 155 пациентов, страдающих шизофренией, у 62 обнаружили токсоплазму — это 40 процентов. Как объяснила один из основных авторов работы, сотрудник Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний Екатерина Степанова, несмотря на небольшую выборку, полученные результаты можно считать статистически значимыми, а связь токсоплазмы с повышенным риском развития шизофрении доказанной.

"Мы брали узкую патологию — классическую шизофрению. Плюс нас интересовали только пациенты в возрасте от 18 до 45 лет. Сформировать большой пул таких людей достаточно сложно. Поэтому мы набрали столько участников, сколько было достаточно для статистики. При обработке данных выявили корреляцию между токсоплазмой и шизофренией. Это вовсе не значит, что токсоплазмоз — первопричина заболевания. Но то, что он как минимум усугубляет это психическое расстройство, можно утверждать однозначно", — подчеркивает исследовательница.

По словам Евгения Морозова, полученные ими данные полностью подтверждаются зарубежными коллегами.

"Пока наша статья лежала на рецензировании в журнале (все научные работы перед публикацией в специализированных изданиях проходят многоступенчатую проверку, занимающую от нескольких месяцев до нескольких лет. — Прим. ред.), вышло исследование датчан на ту же тему. Они рассматривали все виды психических расстройств. У них выборка была огромная — около 70 тысяч пациентов. И они пришли к тем же выводам, что и мы на своих 150", — отметил профессор.

© Depositphotos / katerynakon Острая фаза токсоплазмоза практически у всех (кроме эмбрионов и ВИЧ-инфицированных) длится недолго и без заметных последствий. Однако часть Toxoplasma gondii остается в мозге человека даже после того, как сформировался иммунный ответ. Согласно сразу нескольким исследованиям, эти паразиты могут влиять на поведение человека. © Depositphotos / katerynakon Острая фаза токсоплазмоза практически у всех (кроме эмбрионов и ВИЧ-инфицированных) длится недолго и без заметных последствий. Однако часть Toxoplasma gondii остается в мозге человека даже после того, как сформировался иммунный ответ. Согласно сразу нескольким исследованиям, эти паразиты могут влиять на поведение человека.

Все во имя размножения

Носителей токсоплазмы также часто выявляют среди потенциальных самоубийц. Согласно исследованию американских ученых, в организме 43 процентов тех, кто пытался свести счеты с жизнью, присутствуют паразиты Toxoplasma gondii.

"Здесь возможно объяснение. Дело в том, что когда токсоплазма находится в мозге человека, для продолжения ее жизни (а внутри нас это сделать невозможно, потому что люди для паразита — биологический тупик) нужно, чтобы этот мозг съела мышь. Поэтому, скажем, в результате ДТП или несчастного случая появляется шанс, что мышь доберется до паразита, а ее, в свою очередь, съест кошка. И таким образом замкнется эта цепочка. Ведь токсоплазма не понимает, куда она попала, и заставляет тупикового хозяина вести себя так, чтобы до него рано или поздно добралась мышь. Это называется модулированием паразитом поведения хозяина. Такое встречается и в дикой природе. Например, муравей, зараженный определенным видом паразита, на закате забирается по травинке наверх и замирает там до утра, что повышает его шанс быть съеденным. Таким образом завершается цикл развития паразита, который созревает до взрослого состояния уже в организме другого животного", — рассуждает Евгений Морозов.

По мнению Екатерины Степановой, ухудшение настроения и склонность к рисковому поведению, часто характерные для носителей токсоплазмы, определяются переизбытком дофамина — нейромедиатора, регулирующего положительные эмоции. Именно на выработку этого вещества в организме хозяина способна влиять токсоплазма.

"У мышей, зараженных паразитом, обнаруживают повышенную активность тирозингидроксилазы. Этот фермент является пусковым для синтеза дофамина. Есть обоснованные предположения, что токсоплазма либо усиливает действие этого фермента, либо сама выбрасывает его. В результате — повышенное содержание дофамина. А этот гормон, в свою очередь, считается спусковым механизмом для различных эмоциональных проявлений и действий. Правда, не стоит забывать, что пока связь между токсоплазмой и выработкой дофамина показана лишь на мозге мышей. На людях такие исследования не проводились", — уточняет исследовательница.

Секс, любовь и паразиты

Согласно работе сингапурских биологов, инфицированных грызунов тянет к кошачьей моче из-за того, что в их мозге активируются нейроны, отвечающие за восприятие феромонов, а не те, которые должны реагировать на опасность.

В мозге человека этот процесс (если он имеет место, потому что пока это только предположения) может приводить к неожиданным последствиям. По данным чешских исследователей, среди любителей нетрадиционных сексуальных практик — например БДСМ — высока доля носителей Toxoplasma gondii. Исследователи опросили о сексуальных предпочтениях свыше пяти тысяч человек, которые сдавали кровь на антитела к токсоплазме и наверняка знали, инфицированы они или нет.

Оказалось, что токсоплазмозников чаще, чем остальных, возбуждали сексуальные практики, связанные с насилием или нетрадиционными половыми влечениями. Правда, реального участия в таких отношениях они не принимали. Им было достаточно просто фантазировать.

Кошки ни при чем

Исследователи предупреждают: кошки — не основной источник Toxoplasma gondii. Намного больше шансов подцепить паразитов у любителей плохо прожаренного мяса или не очень чистоплотных людей.

"И у меня, и Екатерины Викторовны дома живут кошки, но у нас нет латентного токсоплазмоза. И у большинства людей, содержащих этих животных, в организме нет паразитов. Тут не кошки виноваты, а сам человек, пренебрегающий простейшими правилами гигиены", — подчеркивает профессор Морозов.