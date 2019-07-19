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РИА Новости

Биография Александра Ширвиндта

Вчера, 02:02
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкАктер и режиссер Александр Ширвиндт. 14 феваля 2017
Актер и режиссер Александр Ширвиндт. 14 феваля 2017
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Советский и российский актер театра и кино, художественный руководитель Московского академического театра сатиры, народный артист РСФСР Александр Анатольевич Ширвиндт родился 19 июля 1934 года в Москве.
В 1956 году Александр Ширвиндт окончил Театральное училище имени Бориса Щукина (курс Веры Львовой).
По окончании училища был принят в труппу Театра имени Ленинского Комсомола (ныне Ленком). Дебютировал на сцене театра в роли Белого офицера в спектакле по пьесе Всеволода Вишневского "Первая Конная". Потом были работы в спектаклях "Товарищи-романтики" Марка Соболя, "До свидания, мальчики!" Бориса Балтера, "Колесо счастья" Братьев Тур, "Вам 22, старики!" Эдварда Радзинского и др.
Успех молодому актеру принесли роли в спектаклях, поставленных Анатолием Эфросом, который возглавил театр в 1964 году. Это Тригорин в "Чайке" Антона Чехова, Людовик в "Мольере" Михаила Булгакова, Гудериан в "Каждому свое" Самуила Алешина, Феликс в "104 страницах про любовь" и кинорежиссер Нечаев в "Снимается кино" Эдварда Радзинского. Всего на сцене Театра имени Ленинского комсомола Александр Ширвиндт сыграл более 30 ролей.
В 1968 году вслед за Анатолием Эфросом Ширвиндт перешел в Московский драматический театр на Малой Бронной, где прослужил два года. В Театре на Малой Бронной сыграл в спектаклях "Счастливые дни несчастливого человека" Алексея Арбузова, "Ромео и Джульетта" Уильяма Шекспира и др.
С 1970 года и по настоящее время Александр Ширвиндт работает в Московском театре сатиры. В декабре 2000 года он был назначен художественным руководителем театра.
Первой ролью Александра Ширвиндта в театре стал граф Альмавива в известной постановке Валентина Плучека "Безумный день, или Женитьба Фигаро" Бомарше (1970).
Среди других спектаклей – "Обыкновенное чудо" Евгения Шварца (1971), "Ревизор" Николая Гоголя (1972), "Клоп" Владимира Маяковского (1973), "Горе от ума" Александра Грибоедова (1976), "Трехгрошовая опера" Бертольда Брехта (1982), "Счастливцев – Несчастливцев" Григория Горина (1997), "Привет от Цюрупы" Фазиля Искандера (1999), "Андрюша" Аркадия Арканова и Александра Ширвиндта (2001), "Орнифль" Жана Ануя (2001), "Мольер" ("Кабала святош") Михаила Булгакова (2009), "Между светом и тенью" Теннесси Уильямса (2010), "Грустно, но смешно" (2014) и другие.
В настоящее время занят в фантасмагории Родиона Овчинникова "Где мы?∞!...".
С первых дней работы в Театре сатиры Александр Ширвиндт начал заниматься режиссурой. В 1970 году он совместно с Марком Захаровым поставил спектакль "Проснись и пой!" по пьесе Миклоша Дьярфаша. Позднее он нередко выступал в качестве не только режиссера, но и автора или соавтора инсценировки / сценария.
Всего за время работы в театре Александр Ширвиндт поставил более 20 спектаклей, в том числе "Нам – 50!" (в соавторстве с Григорием Гориным, совместная постановка с Маргаритой Микаэлян, 1974), "Маленькие комедии большого дома" (совместно с Андреем Мироновым, 1973), "Недоросль" (1978), "Ее Превосходительство" (1979), "Концерт для театра с оркестром" (в соавторстве с Григорием Гориным, 1982), "Молчи, грусть, молчи…" (1985), "Страсти Черноморья" (1988), "Андрюша" (в соавторстве с Аркадием Аркановым, 2001), "Слишком женатый таксист" (2003), "Швейк, или Гимн идиотизму" (2004), "Женщины без границ" (2007), "Дураки" (2013), "Чемоданчик" (2015) и др.
В кино Александр Анатольевич дебютировал в 1956 году, исполнив роль Вадима Ухова в картине Семена Деревянского и Рафаила Сусловича "Она вас любит". В дальнейшем он снимался в фильмах "Приходите завтра…" (1962), "Майор "Вихрь"" (1967), "Еще раз про любовь" (1968), "Старики-разбойники" (1971), "Ирония судьбы, или С легким паром!" (1975), "12 стульев" (1976), "Небесные ласточки" (1976), "Трое в лодке" не считая собаки" (1979), "Отпуск за свой счет" (1981), "Вокзал для двоих" (1982), "Самая обаятельная и привлекательная" (1985), "Забытая мелодия для флейты" (1987), "Бабник" (1990), "Ирония судьбы. Продолжение" (2007), "Пестрые сумерки" (2009) и другие. Фильмография актера насчитывает более 60-ти киноработ.
Особое место в творчестве Ширвиндта занимает эстрада. Как автор и режиссер он работал с Тарапунькой и Штепселем (Ефим Березин и Юрий Тимошенко), Львом Мировым и Марком Новицким, Леонидом Утесовым, а позднее с Львом Шимеловым, Лейлой Ашрафовой, Владимиром Винокуром, Ильей Олейниковым. Александр Ширвиндт придумал популярный дуэт "Вероника Маврикиевна и Авдотья Никитична" (Вадим Тонков и Борис Владимиров), писал эстрадные монологи для актеров Веры Марецкой, Михаила Пуговкина, Всеволода Санаева и многих других.
Александр Ширвиндт вел циклы передач на телевидении "Семь нас и джаз", "Терем-теремок"; "Театральные встречи" и др.
Профессор кафедры мастерства актера в Театральном училище (институте) имени Бориса Щукина. Его учениками были Андрей Миронов, Алла Демидова, Наталья Гундарева, Светлана Рябова, Александр Пороховщиков, Леонид Трушкин, Амалия Мордвинова, Мария Голубкина, Леонид Ярмольник и многие другие.
Среди спектаклей, поставленных в Щукинском училище, "Беда от нежного сердца" Владимира Соллогуба (1971),"Дитя от первого брака"(1973), "Школа злословия" Ричарда Шеридана (1984),"Герцогиня Герольштейнская" Жака Оффенбаха (1986), "Мнимый больной" Жана- Батиста Мольера (1989), "Испанцы в Дании" Проспера Мериме (1993), "Летние страсти" Аркадия Аверченко (2001), "Дядюшкина тайна" (2007) и др.
Автор нескольких книг. В 1994 году вышла книга "Былое без дум", написанная Ширвиндтом в соавторстве с известным искусствоведом Борисом Поюровским, в 2006 – "SCHIRWINDT, стертый с лица земли. Книга воспоминаний", в 2013 – "Проходные дворы биографии", в 2014 — "Склероз, рассеянный по жизни", в 2017 – "В промежутках между".
Александр Ширвиндт – народный артист РСФСР (1989).
Награжден орденом Дружбы народов (1994), орденом "За заслуги перед Отечеством" IV (2004), II (2009), III (2014) и I (2019) степеней.
Лауреат премий "Хрустальная Турандот" (2009), "Звезда театрала" (2009), национальной премии "Фигаро" имени Андрея Миронова (2015).
Александр Ширвиндт женат, его супруга Наталья Белоусова (1935) – архитектор. Сын Михаил (1958) – актер, режиссер, телеведущий.
Материал подготовлен на основе информации открытых источников
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