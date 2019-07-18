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РИА Новости

FaceApp опровергла сообщения о передаче данных пользователей третьим лицам

Вчера, 21:22
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© AP Photo / Jenny KaneПриложение FaceApp на экране смартфона
Приложение FaceApp на экране смартфона
© AP Photo / Jenny Kane
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Компания Wireless Lab, создавшая приложение FaceApp, опровергла сообщения о передаче данных ее пользователей третьим лицам, говорится в релизе компании.
"Мы получаем много запросов относительно нашей политики конфиденциальности и поэтому хотели бы сообщить… Мы не продаем и не передаем какие-либо пользовательские данные третьим лицам", - пишет компания.
Согласно сообщению, FaceApp выполняет большую часть обработки фотографий в облаке, приложение загружает только фотографию, выбранную пользователем для редактирования. "Мы никогда не переносим другие изображения из телефона в облако. Мы можем сохранить загруженную фотографию в облаке. Основной причиной этого является производительность и трафик: мы хотим, чтобы пользователь не загружал фотографию повторно для каждой операции редактирования. Большинство изображений удаляются с наших серверов в течение 48 часов с даты загрузки", - говорится в релизе.
"Кроме того, мы хотели бы прокомментировать одну из наиболее распространенных проблем: все изображения из галереи загружаются на наши серверы после того, как пользователь предоставляет доступ к фотографиям. … Мы загружаем только фотографию, выбранную для редактирования. Вы можете быстро проверить это с помощью любого из сетевых инструментов, доступных в интернете", - отметили в компании.
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Помимо этого компания сообщила, что принимает запросы от пользователей на удаление всех их данных с серверов. "Наша служба поддержки в настоящее время перегружена, но эти запросы для нас приоритетны", - пишет компания.
Компания Wireless Lab является резидентом фонда "Сколково" и занимается разработкой программного обеспечения. Фонд "Сколково" сообщил, что компания Wireless Lab не аффилирована со Skolkovo Ventures (дочерняя компания фонда "Сколково", управляющая венчурными фондами), не получала венчурного или грантового финансирования. Компания Wireless Lab пользуется сервисами фонда "Сколково", в частности акселерационными программами, которые помогают компании в области маркетинга.
Приложение FaceApp, которое разработала российская компания Wireless Lab, позволяет с помощью нейронной технологии редактирования фотографий делать различные преобразования с ними, в частности, менять человеку в кадре прическу, пол, возраст, добавлять макияж и татуировки. В последние дни приложение переживает новую волну популярности: многие пользователи соцсетей по всему миру публикуют обработанные в нем фотографии, чтобы показать свою внешность в старости.
Ранее лидер демократов в американском сенате Чак Шумер заявил в письме к главам Федерального бюро расследований (ФБР) и Федеральной торговой комиссии (FTC), которое он разместил в своем микроблоге в соцсети Twitter, что FaceApp может носить угрозу национальной безопасности США, и попросил их принять меры в связи с этим. По словам сенатора, любые фотографии, взятые из приложения, могут быть в будущем использованы без согласия пользователя.
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