США рассматривают санкции против Турции за покупку С-400

ВАШИНГТОН, 18 июл – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что США все-таки рассматривают санкции в отношении Турции за покупку С-400, но еще не приняли решение.

"Мы рассматриваем это (санкции против Турции - ред.)", - сказал Трамп в четверг журналистам, добавив, что решения еще нет.

Некоторое время назад, отвечая на аналогичный вопрос, он отметил, что США не рассматривают санкции сейчас.

Контракт на поставку в Турцию четырех дивизионов С-400 на сумму 2,5 миллиарда долларов был заключен в 2017 году. Часть сделки Турция оплатит сама, часть покроет российский кредит. После заключения сделки США потребовали, чтобы Турция отказалась от российских С-400 и взамен купила американские комплексы Patriot. Вашингтон также пригрозил отменить продажу Анкаре новейших истребителей F-35, но Турция отказалась идти на уступки. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал договор по С-400 самым важным в истории страны.