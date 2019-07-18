В Пензенской области три подростка избили девочку

ПЕНЗА, 18 июл – РИА Новости. Трое учеников школ причастны к избиению девочки в ходе конфликта между подростками в селе Вазерке Пензенской области, по требованию прокуратуры 15 школьников из числа участников и очевидцев поставлены на внутришкольный учет, сообщила в четверг прокуратура региона.

Как сообщалось в одном из пабликов "ВКонтакте", 10 июля группа парней от 12 до 14 лет из села Вазерки Бессоновского района вывели ближе к железной дороге девочку из соседнего села, там один из подростков ударил ее кулаком, пнул и уже упавшую продолжил бить ногами, затем ее заставили извиняться. Проверкой данной информации занялось региональное управление Следственного комитета.

"Установлено, что 8, 9 и 10 июля в селе Вазерки Бессоновского района произошел конфликт между несовершеннолетними учащимися общеобразовательных организаций Бессоновского района, в результате которого тремя мальчиками были причинены телесные повреждения девочке. Возраст участников конфликта составляет 13-14 лет", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, в отношении родителей четверых школьников полиция возбудила дела по статье 5.35 КоАП РФ "Ненадлежащее исполнение родительских обязанностей". "По инициативе органов прокуратуры 15 участников и очевидцев конфликта поставлены на внутришкольный учет", - отмечается в сообщении.

Прокуратура уточнила, что конфликт на камеры мобильных телефонов снимали сами подростки, а впоследствии видео попало в интернет, при этом знавшие об этом директора школ и сотрудники районного управления образования вопреки требованиям законодательства не уведомили о случившемся полицию.

"В целях устранения выявленных нарушений прокурор Бессоновского района внес представление начальнику управления образования района с требованием привлечь к дисциплинарной ответственности виновных должностных лиц… О ситуации прокуратурой области проинформирован министр образования региона", - говорится в сообщении.