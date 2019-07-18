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РИА Новости

Комитет сената утвердил кандидатуру Эспера на пост главы Пентагона

Вчера, 20:42
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© AP Photo / Andrew HarnikМарк Эспер
Марк Эспер
© AP Photo / Andrew Harnik
Марк Эспер. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 18 июл – РИА Новости. Комитет по вооруженным силам сената США утвердил кандидатуру Марка Эспера на пост главы Пентагона, говорится в распространенном в четверг заявлении председателя комитета Джеймса Инхофа.
Кроме того, комитет проголосовал за кандидатуру генерала Марка Милли на пост председателя объединенного комитета начальников штабов.
Для окончательного утверждения кандидатур еще потребуется голосование верхней палаты в полном составе. Большинство там принадлежит республиканцам, которые обычно поддерживают инициативы президента Дональда Трампа, в том числе его выдвиженцев на высокие посты.
Американский государственный деятель, министр армии США Марк Эспер
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