Комитет сената утвердил кандидатуру Эспера на пост главы Пентагона

ВАШИНГТОН, 18 июл – РИА Новости. Комитет по вооруженным силам сената США утвердил кандидатуру Марка Эспера на пост главы Пентагона, говорится в распространенном в четверг заявлении председателя комитета Джеймса Инхофа.

Кроме того, комитет проголосовал за кандидатуру генерала Марка Милли на пост председателя объединенного комитета начальников штабов.

Для окончательного утверждения кандидатур еще потребуется голосование верхней палаты в полном составе. Большинство там принадлежит республиканцам, которые обычно поддерживают инициативы президента Дональда Трампа, в том числе его выдвиженцев на высокие посты.