Экс-главу Антипинского НПЗ заподозрили в злоупотреблении полномочиями

МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Бывший генеральный директор Антипинского нефтеперерабатывающего завода подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями на 35 миллионов рублей, сообщает СК РФ.

"Следственными органами СК РФ по Тюменской области возбуждено уголовное дело в отношении бывшего генерального директора АО "Антипинский нефтеперерабатывающий завод". Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями)", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

Следствие считает, что подозреваемый вопреки интересам АО "АНПЗ" заключил договор купли-продажи имущества завода, чем причинил предприятию ущерб на сумму более 35 миллионов рублей. В настоящее время правоохранители разыскивают мужчину, а также устанавливают возможные дополнительные эпизоды преступной деятельности.

Дело о банкротстве Антипинского НПЗ находится в Арбитражном суде Тюменской области. Оно возбуждено по поданному 20 мая заявлению гендиректора предприятия Максима Андриасова. Суд несколько раз откладывал рассмотрение обоснованности этого заявления, в настоящее время оно назначено на 8 августа.

Антипинский НПЗ был основным активом группы "Новый поток", председатель совета директоров и основатель которой Дмитрий Мазуров был задержан в июле в рамках уголовного дела о мошенничестве. Дело возбуждено по заявлению Сбербанка, являющегося крупнейшим кредитором группы. Ранее, в конце мая, Сбербанк взыскал как залог по кредиту 100% акций компании, через которую структуры Мазурова владели 80% акций Антипинского НПЗ.

Закупки нефти Антипинским НПЗ периодически приостанавливались начиная с января 2018 года. Тогда "Новый поток" отрицал наличие финансовых проблем, однако уже в сентябре Сбербанк стал владельцем "золотой" акции завода. Банк неоднократно выделял дополнительное финансирование для поддержки работы НПЗ и в итоге стал его основным владельцем. В начале июня текущего года глава Сбербанка Герман Греф заявлял, что предприятие должно пройти процедуру банкротства, однако его работа будет восстановлена в кратчайшие сроки.