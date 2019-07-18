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РИА Новости

Экс-главу Антипинского НПЗ заподозрили в злоупотреблении полномочиями

Вчера, 20:40
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкДмитрий Мазуров в зале заседаний Тверского суда Москвы
Дмитрий Мазуров в зале заседаний Тверского суда Москвы
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Дмитрий Мазуров в зале заседаний Тверского суда Москвы. Архивное фото
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Бывший генеральный директор Антипинского нефтеперерабатывающего завода подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями на 35 миллионов рублей, сообщает СК РФ.
"Следственными органами СК РФ по Тюменской области возбуждено уголовное дело в отношении бывшего генерального директора АО "Антипинский нефтеперерабатывающий завод". Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями)", - говорится в сообщении на сайте ведомства.
Следствие считает, что подозреваемый вопреки интересам АО "АНПЗ" заключил договор купли-продажи имущества завода, чем причинил предприятию ущерб на сумму более 35 миллионов рублей. В настоящее время правоохранители разыскивают мужчину, а также устанавливают возможные дополнительные эпизоды преступной деятельности.
Дело о банкротстве Антипинского НПЗ находится в Арбитражном суде Тюменской области. Оно возбуждено по поданному 20 мая заявлению гендиректора предприятия Максима Андриасова. Суд несколько раз откладывал рассмотрение обоснованности этого заявления, в настоящее время оно назначено на 8 августа.
Антипинский НПЗ был основным активом группы "Новый поток", председатель совета директоров и основатель которой Дмитрий Мазуров был задержан в июле в рамках уголовного дела о мошенничестве. Дело возбуждено по заявлению Сбербанка, являющегося крупнейшим кредитором группы. Ранее, в конце мая, Сбербанк взыскал как залог по кредиту 100% акций компании, через которую структуры Мазурова владели 80% акций Антипинского НПЗ.
Дмитрий Мазуров в зале заседаний Тверского суда Москвы
Вчера, 00:05
"Новый поток" не согласен с обвинениями в адрес Мазурова
Закупки нефти Антипинским НПЗ периодически приостанавливались начиная с января 2018 года. Тогда "Новый поток" отрицал наличие финансовых проблем, однако уже в сентябре Сбербанк стал владельцем "золотой" акции завода. Банк неоднократно выделял дополнительное финансирование для поддержки работы НПЗ и в итоге стал его основным владельцем. В начале июня текущего года глава Сбербанка Герман Греф заявлял, что предприятие должно пройти процедуру банкротства, однако его работа будет восстановлена в кратчайшие сроки.
Антипинский НПЗ возобновил производство 18 июля - по давальческой схеме, то есть перерабатывая "чужую" нефть. Оператором проекта и давальцем выступает "Сокар Энергоресурс", участниками которой являются Сбербанк и группа отраслевых инвесторов. Эта компания приобрела 80% акций НПЗ у банка в июне. Азербайджанская государственная нефтяная компания SOCAR сообщала, что рассматривает вступление в проект как акционер.
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