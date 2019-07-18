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РИА Новости

Трамп осудил призывы сторонников выслать конгрессвуман-мусульманку

Вчера, 20:36
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПрезидент США Дональд Трамп во время беседы с президентом РФ Владимиром Путиным на саммите "Группы двадцати". 28 июня 2019
Президент США Дональд Трамп во время беседы с президентом РФ Владимиром Путиным на саммите Группы двадцати. 28 июня 2019
© РИА Новости / Илья Питалев
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ВАШИНГТОН, 18 июл - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что недоволен своими сторонниками, которые предлагали "отправить домой" конгрессвуман-мусульманку из Миннесоты Ильхан Омар, которая в детстве иммигрировала в США из Сомали и является известным критиком американского лидера.
В среду на митинге, где выступал Трамп, сторонники президента скандировали по адресу Омар: "Отправьте ее домой!". Сам Трамп ранее призвал Омар вернуться обратно в эту страну, если ей не нравится Америка.
"Я недоволен этим. Я с этим не согласен", - сказал Трамп журналистам в ответ на просьбу прокомментировать выкрики его сторонников. На вопрос, почему он не остановил их, Трамп возразил, что остановил, поскольку "начал быстро говорить".
Тем временем демократы в палате представителей заявили, что Омар подвергается опасности из-за нападок со стороны Трампа. "Мне совершенно ясно, что ее (Омар) жизнь находится в непосредственной опасности", - заявил влиятельный конгрессмен Бобби Раш, которого цитирует газета Politico. В свою очередь, депутат Рэй Луджан, занимающий четвертое место в иерархии демократов в палате представителей, обвинил Трампа в подстрекательстве к насилию.
Помимо Омар, Трамп предлагал покинуть страну трем другим женщинам-депутатам, принадлежащим к этнически-расовым меньшинствам. Вместе с Омар эти депутаты резко критиковали Трампа. В ответ на заявления президента демократы провели в палате представителей резолюцию, в которой обвинили Трампа в расизме. Депутат Эл Грин уже в третий раз предложил объявить Трампу импичмент, но это предложение провалилось на голосовании.
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