В России предложили оснастить все ТЦ огнестойкими стенами

МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Все объекты с массовым пребыванием людей в РФ, в том числе торговые центры, планируется оснащать огнестойкими стенами для предотвращения распространения пожара, а сигналы о возникновении возгорания дублировать в подразделения пожарной охраны. Соответствующий законопроект о внесении изменений в технический регламент о требованиях пожарной безопасности опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

"Дополнить часть 1 статьи 2 подпунктом 51 следующего содержания: экранная стена - самонесущая строительная конструкция или заполнение проема в строительной конструкции с нормированным пределом огнестойкости, предназначенная для предотвращения распространения пожара", - говорится в проекте.

Отмечается, что документ подготовлен по результатам исследования резонансных пожаров, произошедших на территории России в течение последних лет, в том числе 25 марта 2018 года в торгово-развлекательном комплексе "Зимняя вишня" в Кемерово. Анализ пожаров показал, что основными причинами гибели людей и значительного материального ущерба являются отсутствие путей эвакуации, неисправность систем противопожарной защиты, включая системы оповещения о пожаре, и как следствие позднее обнаружение и сообщение о пожаре.

"Для обеспечения соответствующего уровня безопасности на социально значимых объектах подготовлены изменения в части организации дублирования сигналов о возникновении пожара в подразделения пожарной охраны", - отмечается в пояснительной записке.

Технический регламент, кроме того, уточняет порядок подачи декларации пожарной безопасности при вводе объекта а эксплуатацию, а также при изменении сведений, содержащихся в декларации.