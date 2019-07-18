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РИА Новости

В России предложили оснастить все ТЦ огнестойкими стенами

Вчера, 20:28
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Все объекты с массовым пребыванием людей в РФ, в том числе торговые центры, планируется оснащать огнестойкими стенами для предотвращения распространения пожара, а сигналы о возникновении возгорания дублировать в подразделения пожарной охраны. Соответствующий законопроект о внесении изменений в технический регламент о требованиях пожарной безопасности опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
"Дополнить часть 1 статьи 2 подпунктом 51 следующего содержания: экранная стена - самонесущая строительная конструкция или заполнение проема в строительной конструкции с нормированным пределом огнестойкости, предназначенная для предотвращения распространения пожара", - говорится в проекте.
Отмечается, что документ подготовлен по результатам исследования резонансных пожаров, произошедших на территории России в течение последних лет, в том числе 25 марта 2018 года в торгово-развлекательном комплексе "Зимняя вишня" в Кемерово. Анализ пожаров показал, что основными причинами гибели людей и значительного материального ущерба являются отсутствие путей эвакуации, неисправность систем противопожарной защиты, включая системы оповещения о пожаре, и как следствие позднее обнаружение и сообщение о пожаре.
"Для обеспечения соответствующего уровня безопасности на социально значимых объектах подготовлены изменения в части организации дублирования сигналов о возникновении пожара в подразделения пожарной охраны", - отмечается в пояснительной записке.
Проверка пожарной безопасности в торгово-развлекательном центре Кольцо в Челябинске. 29 марта 2018
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Технический регламент, кроме того, уточняет порядок подачи декларации пожарной безопасности при вводе объекта а эксплуатацию, а также при изменении сведений, содержащихся в декларации.
Как ожидается, реализация предлагаемых инициатив позволит повысить безопасность людей, а также снизить риски и угрозы возникновения крупных пожаров.
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