В Марокко приговорили к казни обвиняемых в убийстве скандинавских туристок

В прошлом году обезглавленные тела 24-летней датчанки Луизы Вестерагер Йесперсен и 28-летней жительницы Норвегии Марен Веланд нашли в окрестностях горы Тубкаль - самой высокой вершины Марокко. По делу об убийстве были арестованы четыре человека. Затем спецслужбы Марокко задержали девять человек, связанных с убийцами двух альпинисток.