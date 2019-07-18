В Марокко приговорили к казни обвиняемых в убийстве скандинавских туристок

МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Уголовный суд в Марокко приговорил к смертной казни троих обвиняемых в убийстве двоих скандинавских туристок, сообщает местный телеканал 2M.
В прошлом году обезглавленные тела 24-летней датчанки Луизы Вестерагер Йесперсен и 28-летней жительницы Норвегии Марен Веланд нашли в окрестностях горы Тубкаль - самой высокой вершины Марокко. По делу об убийстве были арестованы четыре человека. Затем спецслужбы Марокко задержали девять человек, связанных с убийцами двух альпинисток.
"Уголовный суд первой инстанции, занимающийся вопросами терроризма, издал... смертный приговор в отношении трех главных обвиняемых по делу "террористическое преступление в Эмлиле" (деревня в Атласских горах - ред.)", - сообщает телеканал.
Также отмечается, что четвертый обвиняемый получил пожизненное заключение.
Гора Тубкаль в Атласских горах высотой более 4,1 тысячи метров является наивысшей точкой Марокко. Гора, расположенная южнее города Марракеш в одноименном национальном парке, популярна среди иностранных туристов как летом, так и зимой.
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