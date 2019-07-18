Лавров призвал сохранить систему стратегической стабильности

"У России вызывает растущую обеспокоенность курс США на слом всей договорно-правовой базы контроля над ядерными вооружениями. Мы озабочены тем, что развал всей системы контроля над ядерными вооружениями может иметь далеко идущие негативные последствия для безопасности", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД ФРГ Хайко Маасом.

"Мы будем делать все, чтобы наладить взаимоуважительный, профессиональный разговор с тем, чтобы спасти ситуацию в сфере стратегической стабильности и не позволить ей, как у нас говорят, "уйти в разнос", - добавил российский министр.

В начале этого года Вашингтон объявил об одностороннем выходе из ДРСМД, обвинив Россию в длительном нарушении договора. Москва все обвинения отвергает. Президент РФ Владимир Путин 2 февраля заявил, что РФ зеркально ответит на решение США выйти из ДРСМД и тоже приостанавливает участие в договоре. Глава государства отметил, что Россия не должна и не будет втягиваться в затратную для Москвы гонку вооружений. При этом Путин добавил, что все предложения РФ по разоружению "остаются на столе и двери открыты", но потребовал впредь не инициировать никаких переговоров по этой проблеме.