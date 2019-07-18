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РИА Новости

Лавров призвал сохранить систему стратегической стабильности

Вчера, 20:11
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© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи с министром иностранных дел Республики Кот-д’Ивуар Марселем Амон-Тано
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи с министром иностранных дел Республики Кот-д’Ивуар Марселем Амон-Тано
© РИА Новости / Антон Денисов
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БОНН (Германия), 18 июл. - РИА Новости. Россия будет делать все для налаживания взаимоуважительного диалога с США по стратегической стабильности, чтобы не допустить развала этой системы, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"У России вызывает растущую обеспокоенность курс США на слом всей договорно-правовой базы контроля над ядерными вооружениями. Мы озабочены тем, что развал всей системы контроля над ядерными вооружениями может иметь далеко идущие негативные последствия для безопасности", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД ФРГ Хайко Маасом.
Он подчеркнул, что Россия ценит заинтересованность Германии в том, чтобы диалог по стратегической стабильности не развалился.
"Мы будем делать все, чтобы наладить взаимоуважительный, профессиональный разговор с тем, чтобы спасти ситуацию в сфере стратегической стабильности и не позволить ей, как у нас говорят, "уйти в разнос", - добавил российский министр.
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В начале этого года Вашингтон объявил об одностороннем выходе из ДРСМД, обвинив Россию в длительном нарушении договора. Москва все обвинения отвергает. Президент РФ Владимир Путин 2 февраля заявил, что РФ зеркально ответит на решение США выйти из ДРСМД и тоже приостанавливает участие в договоре. Глава государства отметил, что Россия не должна и не будет втягиваться в затратную для Москвы гонку вооружений. При этом Путин добавил, что все предложения РФ по разоружению "остаются на столе и двери открыты", но потребовал впредь не инициировать никаких переговоров по этой проблеме.
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Хайко МаасСергей ЛавровМИД РФМИД ГерманииГерманияРоссияСШАВ мире
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