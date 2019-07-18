США намерены продолжать диалог по стратегической стабильности с Россией

"Хотя Соединенные Штаты ясно подчеркнули обеспокоенность тем, что Россия разрабатывает и развертывает нестратегическое ядерное оружие и не обеспечивает прозрачность, США также подчеркнули свое намерение продолжать общение с Россией по мере необходимости по вопросам безопасности и контроля над вооружениями и информировать об этих обсуждениях своих союзников", - говорится в сообщении.