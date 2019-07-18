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РИА Новости

США намерены продолжать диалог по стратегической стабильности с Россией

Вчера, 20:11
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© AP Photo / Pablo Martinez MonsivaisЗдание Госдепартамента США в Вашингтоне
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 18 июл - РИА Новости. США намерены продолжать диалог по стратегической стабильности с РФ, заявил госдепартамент США по итогам состоявшихся в среду в Женеве переговоров.
"Хотя Соединенные Штаты ясно подчеркнули обеспокоенность тем, что Россия разрабатывает и развертывает нестратегическое ядерное оружие и не обеспечивает прозрачность, США также подчеркнули свое намерение продолжать общение с Россией по мере необходимости по вопросам безопасности и контроля над вооружениями и информировать об этих обсуждениях своих союзников", - говорится в сообщении.
Госдеп сообщил, что первый замгоссекретаря Джон Салливан проинформировал союзников по НАТО о прошедших переговорах с Россией в четверг в Брюсселе.
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