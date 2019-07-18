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РИА Новости

Суд арестовал и. о. главы минстроя Астраханской области

Вчера, 20:10
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Суд на два месяца арестовал исполняющего обязанности министра строительства и ЖКХ Астраханской области и еще троих фигурантов по делам об аварийном жилье, сообщается на сайте СК РФ.
Согласно сообщению СК, продолжается расследование 17 уголовных дел о превышении должностных полномочий и мошенничестве в сфере ЖКХ. Ранее двое предпринимателей были отправлены под домашний арест.
"По ходатайству следователей следственного управления СК России по Астраханской области исполняющего обязанности министра строительства и ЖКХ области, одному из бывших региональных министров строительства и ЖКХ, бывшему главе МО "Наримановский район" и главе МО "Астраханский сельсовет" избраны меры пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца", - говорится в сообщении.
В то же время, региональная прокуратура сообщала, что правоохранители завели за два дня 43 уголовных дела после проверок в сфере капремонта многоквартирных домов и переселения граждан из аварийного жилья в Астраханской области, 22 фигуранта были доставлены к следователям.
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