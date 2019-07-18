Суд арестовал и. о. главы минстроя Астраханской области

МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Суд на два месяца арестовал исполняющего обязанности министра строительства и ЖКХ Астраханской области и еще троих фигурантов по делам об аварийном жилье, сообщается на сайте СК РФ.

Согласно сообщению СК, продолжается расследование 17 уголовных дел о превышении должностных полномочий и мошенничестве в сфере ЖКХ. Ранее двое предпринимателей были отправлены под домашний арест.

"По ходатайству следователей следственного управления СК России по Астраханской области исполняющего обязанности министра строительства и ЖКХ области, одному из бывших региональных министров строительства и ЖКХ, бывшему главе МО "Наримановский район" и главе МО "Астраханский сельсовет" избраны меры пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца", - говорится в сообщении.