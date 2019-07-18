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РИА Новости

Путин подписал поправки в бюджет на 2019 год

Вчера, 19:54
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанк Президент РФ Владимир Путин проводит совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ. 12 июля 2019
Президент РФ Владимир Путин проводит совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ. 12 июля 2019
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин подписал поправки в федеральный бюджет 2019 года, согласно которым профицит бюджета сокращается с 1,8% до 1,7% ВВП, соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Доходы бюджета в 2019 году, в соответствии с документом, увеличиваются на 205,6 миллиарда рублей, до 20,17 триллиона, расходы - на 256,5 миллиарда рублей, до 18,29 триллиона. Однако по отношению к ВВП доходы снижаются до 18,5% с 18,9%, расходы - до 16,8% с 17%. Профицит бюджета сокращается на 50,9 миллиарда рублей и составит 1,88 триллиона рублей.
Закон был подготовлен с учетом корректировки основных характеристик прогноза социально-экономического развития, а также мер из президентского послания Федеральному собранию, пояснял ранее первый вице-премьер - министр финансов Антон Силуанов.
Поправки перераспределяют бюджетные ассигнования и дополнительно направляют их по ряду направлений. При этом на завершение строительства многоквартирных домов для защиты дольщиков выделяют 36 миллиардов рублей, а на предоставления поручительств по кредитам на строительство таких домов или на рефинансирование застройщика - еще 2 миллиарда. На обеспечение жильем ветеранов Великой Отечественной войны регионы получат субвенции на 2,5 миллиарда рублей.
Первый вице-премьер РФ, министр финансов РФ Антон Силуанов
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Наибольший рост бюджетных ассигнований предусматривается по следующим программам: "Развитие транспортной системы" (78,1 миллиарда рублей), "Развитие федеративных отношений и создание условий для эффективного и ответственного управления региональными и муниципальным финансами" (60,9 миллиарда рублей), "Развитие промышленности и повышение конкурентоспособности" (17,2 миллиарда рублей), "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан РФ" (15,5 миллиардов рублей), "Развитие здравоохранения" (15,3 миллиарда рублей), "Научно-технологическое развитие" (11,2 миллиарда рублей), "Обеспечение обороноспособности страны" (10,3 миллиарда рублей).
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