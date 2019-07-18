Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-18T19:50Z
https://ria.ru/20190718/1556670582.html
https://cdn22.img.ria.ru/i/ria_soc.png
РИА Новости

Четыре человека погибли и 30 пострадали в результате ДТП в Боливии

Вчера, 19:50
184
БУЭНОС-АЙРЕС, 18 июл – РИА Новости. Четыре человека погибли и 30 пострадали в результате ДТП с автобусом в Боливии, водитель, возможно, находился в состоянии алкогольного опьянения, сообщает агентство ABI со ссылкой на полицию.
Инцидент произошел ночью, в 2.30 (9.30) мск, автобус двигался из города Кочабамба в направлении Оруро и перевернулся на одном из поворотов.
Вчера, 15:56
В Эстонии более 25 человек пострадали в ДТП с автобусом и грузовиком
По словам представителя полиции, по предварительным данным, автобус двигался с превышением скорости, водитель периодически засыпал. Он также мог находиться под влиянием алкоголя.
Жертвы пока не опознаны. Раненые находятся в больницах. Ведется расследование инцидента.
Аварии с участием автобусов случаются в Боливии довольно часто. Виной тому или плохое состояние транспортного средства, или человеческий фактор. Кроме того, многие маршруты – это серпантин. В Боливии находится так называемая Дорога смерти, проходящая в горах и признанная самой опасной в мире.
Вчера, 13:43
В ДТП в Турции погибли 15 нелегальных мигрантов
000100
Обсудить 0
БоливияПроисшествияВ мире
Рекомендуем
В Эстонии более 25 человек пострадали в ДТП с автобусом и грузовиком
РИА
Новости
Число жертв наводнений и оползней в Непале возросло до 90 человек
Упавшее в центре Москвы дерево повредило пять машин и газовую трубу
В ДТП в Турции погибли 15 нелегальных мигрантов
Лента
новостей
В Китае пять человек погибли из-за обрушения крана на строящемся мосту
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин на парламентских слушаниях в Государственной Думе РФ на тему Вопросы развития цифровой экономики. 8 июля 2019
Володин возглавил попечительской совет ВГИК
Отставные военные захватили блокпост у парламента Ливана, сообщили СМИ
В Мексике восемь человек погибли в ДТП с автобусом
США внесли в санкционный "список Магнитского" четырех граждан Ирака
В Новой Зеландии шесть человек пострадали при взрыве газа в доме
В Кабуле два человека погибли из-за взрыва рядом с университетом
В Мюнхене пропали две россиянки
Пять человек пострадали в ДТП под Нижним Новгородом
Министерство финансов США в Вашингтоне
США расширили санкционный список за связи с Ираном
Президент Франции Эммануэль Макрон на саммите ЕС в Брюсселе
Макрон заявил о желании продвигаться по всем аспектам кризиса в Сирии
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:59Тема "винных" санкций против Грузии закрыта, заявили в МИД
10:58В МИД заявили, что тема санкций в отношении Грузии закрыта
10:55Эксперт назвал причину перерыва в полетах России и США к Луне
10:54В Сочи научили дроны летать между деревьями и искать пропавших людей
10:52Куйвашев назвал ситуацию с порчей работы Покраса Лампаса возмутительной
10:47Четыре вуза из ДНР прошли аккредитацию в России
10:47В Татарстане заявили, что не запрещали ряд исполнителей в детских лагерях
10:46СК назвал причину ЧП с самолетом Nordwind в Шереметьево
10:46Адвокат Вышинского прокомментировал заявления офиса Зеленского об обмене
10:44Совфед может провести мониторинг регионального законодательства о митингах
10:42На Ямале вахтовик утонул в заболоченном водоеме
10:38Глава села, указанного в первом электронном паспорте, удивился вниманию
10:35Вопрос о компенсации Минску по "Дружбе" еще прорабатывается, заявили в МИД
10:35Число погибших при взрыве в Кабуле возросло до восьми человек
10:34В Екатеринбурге пообещали наказать виновных в порче работы Покраса Лампаса
10:32Патрушев назвал причину пожара на ТЭЦ в Мытищах
10:31Россия не возражает против расширения "нормандского формата", заявили в МИД
10:29Эксперт назвал одновременное освобождение Вышинского и Сенцова бессмыслицей
10:29Суд признал ввод в эксплуатацию "Зимней вишни" в 2014 году недействительным
10:28При крушении самолета на западе Австрии погибли три человека
Лента новостейМолния