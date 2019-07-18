Четыре человека погибли и 30 пострадали в результате ДТП в Боливии

БУЭНОС-АЙРЕС, 18 июл – РИА Новости. Четыре человека погибли и 30 пострадали в результате ДТП с автобусом в Боливии, водитель, возможно, находился в состоянии алкогольного опьянения, сообщает агентство Четыре человека погибли и 30 пострадали в результате ДТП с автобусом в Боливии, водитель, возможно, находился в состоянии алкогольного опьянения, сообщает агентство ABI со ссылкой на полицию.

Инцидент произошел ночью, в 2.30 (9.30) мск, автобус двигался из города Кочабамба в направлении Оруро и перевернулся на одном из поворотов.

По словам представителя полиции, по предварительным данным, автобус двигался с превышением скорости, водитель периодически засыпал. Он также мог находиться под влиянием алкоголя.

Жертвы пока не опознаны. Раненые находятся в больницах. Ведется расследование инцидента.