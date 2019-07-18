Подготовка договора-замены ДРСМД займет годы, считает экс-дипломат

МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Переговоры по заключению нового договора по контролю над вооружениями, который придет на смену ДРСМД, займет годы, заявил РИА Новости экс-сотрудник госдепартамента США, бывший представитель контртеррористического комитета Совбеза ООН Говард Стоффер.

Он выразил надежду, что обе стороны смогут запустить новый переговорный процесс в Женеве. По словам бывшего американского дипломата, который был советником на советско-американских переговорах по договорам РСМД и СНВ, обе знаковые сделки по контролю над вооружениями, будущее которых в настоящее время неоднозначно, заключались в результате длительных обсуждений.

В Женеве проходят российско-американские переговоры по стратегической стабильности.

"Из-за значительного военного потенциала, которым обладает каждая из сторон, и одна, и другая хочет быть абсолютно уверенной, что заключенные договоры нерушимы и включают возможность отслеживать или контролировать любое из их положений… Поэтому эти новые переговоры, я думаю, займут несколько лет", - заявил Стоффер.

При этом, по его словам, проблема заключается в том, что у России и США нет нескольких лет, так как срок действия СНВ-3 скоро истекает. Стоффер выразил надежду, что обе стороны согласятся вести переговоры "добросовестно" и продолжат выполнять свои обязательства СНВ-3 до заключения новой сделки.

"Надеемся, что они достигнут какого-то соглашения. Очевидно, не сейчас, но они запустят в Женеве процесс, который продлится месяц, и в итоге достигнут соглашения, которое будет приемлемым не только для двух сторон, но и весь мир увидит, что крупные арсеналы России и США можно сократить, и что другие страны не должны приобретать ядерное оружие в соответствии с Договором о нераспространении ядерного оружия", - отметил Стоффер.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон о приостановлении действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

В начале этого года Вашингтон объявил об одностороннем выходе из ДРСМД, обвинив Россию в длительном нарушении договора. Москва все обвинения отвергает. Президент РФ Владимир Путин 2 февраля заявил, что РФ зеркально ответит на решение США выйти из ДРСМД и тоже приостанавливает участие в договоре. Глава государства отметил, что Россия не должна и не будет втягиваться в затратную для Москвы гонку вооружений. При этом Путин добавил, что все предложения РФ по разоружению "остаются на столе и двери открыты", но потребовал впредь не инициировать никаких переговоров по этой проблеме.