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РИА Новости

В Краснодаре четыре сотрудника кафе попали в больницу c ожогами от кипятка

Вчера, 19:44
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СОЧИ, 18 июл - РИА Новости. Четыре сотрудника краснодарского кафе ошпарились кипятком, полиция проводит проверку, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы управления МВД России по Краснодару.
По его словам, вечером в четверг в полицию Краснодара поступило сообщение, что в одном из кафе в торговом центре на улице Головатого произошел несчастный случай.
"В результате ожоги кипятком получили четыре сотрудника, которые доставлены в больницу. По данному факту проводится проверка", - пояснил представитель ведомства.
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