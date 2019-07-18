В Краснодаре четыре сотрудника кафе попали в больницу c ожогами от кипятка

СОЧИ, 18 июл - РИА Новости. Четыре сотрудника краснодарского кафе ошпарились кипятком, полиция проводит проверку, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы управления МВД России по Краснодару.
По его словам, вечером в четверг в полицию Краснодара поступило сообщение, что в одном из кафе в торговом центре на улице Головатого произошел несчастный случай.
"В результате ожоги кипятком получили четыре сотрудника, которые доставлены в больницу. По данному факту проводится проверка", - пояснил представитель ведомства.