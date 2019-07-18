В этом году газовое оборудование проверили в 9 тысячах МКД Подмосковья

МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Вице-губернатор Московской области Дмитрий Пестов заверил, что в регионе с начала года газовое оборудование было проверено в 9 тысячах многоквартирных жилых домов. Об этом сообщил сайт телеканала "360".
"По поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева в Подмосковье проводится системная работа по улучшению ситуации с безопасностью эксплуатации газового оборудования в многоквартирном жилом фонде", — рассказал Пестов.
По его словам, это делается для того, чтобы предотвратить несчастные случаи и повысить безопасность людей, живущих в газифицированных многоквартирных домах. Их число в регионе превышает 40,6 тысячи.
Уточняется, что с начала 2019 года инспекторам Госжилинспекции в ходе проверок удалось добиться устранения более 2,7 тысячи нарушений, среди которых такие недочеты, как коррозия газопровода, критический износ труб, котлов и плит, а также отсутствие договоров на обслуживание газового оборудования, находящегося внутри квартиры.