Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-18T19:17Z
https://ria.ru/20190718/1556669583.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/155666/92/1556669242_0:73:1500:917_1036x0_80_0_0_fa13147c8eb8a6dd188d0ef2916286c3.jpg
РИА Новости
Новости Подмосковья

В этом году газовое оборудование проверили в 9 тысячах МКД Подмосковья

Вчера, 19:17
21
© РИА НовостиЗажжение газовой конфорки
Зажжение газовой конфорки
© РИА Новости
МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Вице-губернатор Московской области Дмитрий Пестов заверил, что в регионе с начала года газовое оборудование было проверено в 9 тысячах многоквартирных жилых домов. Об этом сообщил сайт телеканала "360".
"По поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева в Подмосковье проводится системная работа по улучшению ситуации с безопасностью эксплуатации газового оборудования в многоквартирном жилом фонде", — рассказал Пестов.
По его словам, это делается для того, чтобы предотвратить несчастные случаи и повысить безопасность людей, живущих в газифицированных многоквартирных домах. Их число в регионе превышает 40,6 тысячи.
Уточняется, что с начала 2019 года инспекторам Госжилинспекции в ходе проверок удалось добиться устранения более 2,7 тысячи нарушений, среди которых такие недочеты, как коррозия газопровода, критический износ труб, котлов и плит, а также отсутствие договоров на обслуживание газового оборудования, находящегося внутри квартиры.
000000
Обсудить 0
Новости ПодмосковьяМосковская область
Рекомендуем
Готовая продукция в одной из лабораторий фармацевтического завода
Подмосковных льготников обеспечили необходимыми лекарствами
РИА
Новости
Дети в детском оздоровительном лагере
Отдыхающих в подмосковных детских лагерях научат раздельному сбору мусора
Данные кардиограммы пациента в сельской больнице
Министр здравоохранения Подмосковья рассказала о мерах поддержки врачей
Мальчик проходит лечебную профилактику в санатории
Свыше 10 тысяч льготников из Подмосковья получили путевки в санатории
Лента
новостей
Девушка в читальном зале
Ознакомиться с документами времен ВОВ может любой житель Подмосковья
Московская область
В Подмосковье "Социальную ипотеку" в 2019 году получат сто ученых
Входная дверь в одной из квартир многоэтажного жилого дома
Полсотни молодых ученых из Подмосковья получат социальную ипотеку
Цветок орхидеи
В Подмосковье нашли редчайшую орхидею
Заказник "Веревкин бугор" в Подмосковье планируют увеличить втрое
Вид на Сергиев Посад в Московской области
Западный объезд Сергиева Посада достроят к ноябрю
Эмблема на форме сотрудника полиции
В Московской области в 2019 году уменьшилось количество преступлений
В Подмосковье приступили к модернизации системы освещения
Объездную дорогу вокруг подмосковного Сергиева Посада откроют в декабре
Объездную дорогу вокруг подмосковного Сергиева Посада откроют в декабре
Утренняя зарядка в оздоровительном лагере
"Мострансавто" привезет детей из Иркутской области в Подмосковье
Вид на город Дубна
ОЭЗ "Дубна" может к 2025 году вдвое увеличить количество рабочих мест
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:23В "Транснефти" обсудят урегулирование последствий ЧП на "Дружбе"
10:22В МИД рассказали о ситуации с задержанными украинскими моряками
10:19В Перми проверят данные о невыплате зарплаты работникам Black Star Burger
10:18В российском МИД рассказали об украинских вариантах обмена задержанными
10:17Итоги выборов в Раду покажут, пойдет ли Киев по пути мира, заявил Карасин
10:17Лавров встретился с премьером Северного Рейна-Вестфалии
10:15Зеленский заявил о готовности Киева обменять Вышинского на Сенцова
10:13Руководство "Сибирского гурмана" заподозрили в уклонении от уплаты налогов
10:12Москва надеется, что суд в Киеве освободит Вышинского
10:10Пострадавшие при ЧП в Шереметьево получили легкие травмы
10:10Росстат назвал количество россиян с зарплатой больше миллиона рублей
10:08Из психоневрологической больницы на Урале эвакуировали людей из-за пожара
10:07Лавров обсудил строительство "Северного потока — 2" в ходе визита в ФРГ
10:04МИД: говорить о компенсации для Минска по налоговому маневру некорректно
09:57OneWeb откроет завод в США для производства спутников связи
09:55Прокуратура начала проверку после вынужденной посадки Utair на Урале
09:55Силовики 23 раза за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР
09:49 В ДТП на встрече автолюбителей недалеко от Лондона пострадали 14 человек
09:49На заводе "Сибирский гурман" под Новосибирском начались обыски
09:39В Крыму нашли живой пропавшую девочку
Лента новостейМолния