В этом году газовое оборудование проверили в 9 тысячах МКД Подмосковья

МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Вице-губернатор Московской области Дмитрий Пестов заверил, что в регионе с начала года газовое оборудование было проверено в 9 тысячах многоквартирных жилых домов. Об этом сообщил сайт телеканала Вице-губернатор Московской области Дмитрий Пестов заверил, что в регионе с начала года газовое оборудование было проверено в 9 тысячах многоквартирных жилых домов. Об этом сообщил сайт телеканала "360 ".

"По поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева в Подмосковье проводится системная работа по улучшению ситуации с безопасностью эксплуатации газового оборудования в многоквартирном жилом фонде", — рассказал Пестов.

По его словам, это делается для того, чтобы предотвратить несчастные случаи и повысить безопасность людей, живущих в газифицированных многоквартирных домах. Их число в регионе превышает 40,6 тысячи.