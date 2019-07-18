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РИА Новости
Война в Сирии

Маас отметил усилия России в вопросе политического процесса в Сирии

Вчера, 19:12
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Германии Хайко Маас во время встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. 18 января 2019
Министр иностранных дел Германии Хайко Маас во время встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. 18 января 2019
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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БОНН (Германия), 18 июл - РИА Новости. Глава МИД Германии Хайко Маас в четверг отметил усилия России в вопросе политического процесса в Сирии.
По его словам, в сирийском конфликте Германия и Россия занимают противоположные позиции, но едины в том, что военным путем ситуацию не разрешить.
"(Едины в том), что без дееспособного политического процесса не будет стабильной Сирии. Именно на этом нам следует сконцентрироваться. Россия предприняла некоторые меры, чтобы побудить правительство в Дамаске к участию в таком процессе. Это очевидно и позитивно", - сказал Маас на открытии 18-го заседания форума "Петербургский диалог".
Он отметил, что необходимо принять меры для предотвращения дальнейшей эскалации в Идлибе, а создание конституционного комитета "давно назрело".
Урегулирование в Сирии, где с 2011 года продолжается вооруженный конфликт, обсуждается на площадках Нур-Султана и Женевы, а прошедший 30 января 2018 года в Сочи конгресс сирийского нацдиалога стал первой с начала конфликта попыткой собрать на одной переговорной площадке широкий состав участников. Главным результатом конгресса стало решение о создании конституционного комитета, который будет работать в Женеве и основной задачей которого должна стать подготовка конституционной реформы.
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Война в СирииХайко МаасСергей ЛавровМИД РФМИД ГерманииГерманияСирияРоссияВ мире
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