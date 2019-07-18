Вышел новый трейлер фильма "К звездам" с Брэдом Питтом

МОСКВА, 18 июл – РИА Новости. Кинокомпания 20th Century Fox опубликовала второй трейлер научно-фантастического фильма "К звездам" (Ad Astra) с Брэдом Питтом в главной роли, сообщает Entertainment Weekly.
Рой Макбрайд (Брэд Питт) отправляется в космос на поиски своего отца (Томми Ли Джонс), который пропал 20 лет назад во время исследовательской экспедиции на Нептун.
В ходе поисков главный герой узнает тайну, которая угрожает существованию солнечной системы. Ему предстоит понять, какое отношение к ней имеет его отец.
В фильме снялись Лив Тайлер ("Армагеддон", "Невероятный Халк") и Рут Негга ("Агенты "Щ.И.Т.", "Война миров Z").
В мировой прокат картина выходит 20 сентября 2019 года.