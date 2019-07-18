Путин подписал закон о гражданских групповых исках

МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин подписал закон о расширении возможности обращения в суд с групповыми исками по делам, подсудным арбитражным судам, а также судам общей юрисдикции, документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

Соответствующие изменения вносятся в Гражданский процессуальный кодекс РФ по аналогии с Арбитражным процессуальным кодексом РФ, они позволяют обращаться в суд с групповыми исками о защите прав и законных интересов.

Групповые иски можно будет подавать при рассмотрении требований о защите прав потребителей или о возмещении вреда.