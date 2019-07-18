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РИА Новости

Путин подписал закон о гражданских групповых исках

Вчера, 18:42
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин подписал закон о расширении возможности обращения в суд с групповыми исками по делам, подсудным арбитражным судам, а также судам общей юрисдикции, документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.
Соответствующие изменения вносятся в Гражданский процессуальный кодекс РФ по аналогии с Арбитражным процессуальным кодексом РФ, они позволяют обращаться в суд с групповыми исками о защите прав и законных интересов.
Групповые иски можно будет подавать при рассмотрении требований о защите прав потребителей или о возмещении вреда.
В документе прописываются особенности ведения дел о защите прав и законных интересов группы лиц, присоединения к заявленному требованию заинтересованных лиц, процессуальные права участников группы лиц, порядок замены лица, которое ведет дело в интересах группы лиц, порядок распределения судебных расходов, а также рассмотрения судами данной категории дел.
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