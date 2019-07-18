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РИА Новости

Лавров призвал устранять разногласия в зоне Персидского залива через диалог

Вчера, 18:40
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров . Архивное фото
БОНН (Германия), 18 июл - РИА Новости. Москва заинтересована, чтобы имеющиеся разногласия в зоне Персидского залива вокруг Ирана были устранены на основе диалога, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Мы заинтересованы в продвижении объединительной повестки дня в этом важном регионе мира, заинтересованы в устранении имеющихся разногласий путём диалога", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД ФРГ Хайко Маасом.
В этом контексте, отметил он, Москва напомнила о российской инициативе обеспечивать коллективную безопасность в этом регионе с участием арабских государств Персидского залива и Ирана.
Катер Корпуса стражей исламской революции
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Персидский заливСергей ЛавровМИД РФРоссияВ мире
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