Лавров призвал устранять разногласия в зоне Персидского залива через диалог

БОНН (Германия), 18 июл - РИА Новости. Москва заинтересована, чтобы имеющиеся разногласия в зоне Персидского залива вокруг Ирана были устранены на основе диалога, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Мы заинтересованы в продвижении объединительной повестки дня в этом важном регионе мира, заинтересованы в устранении имеющихся разногласий путём диалога", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД ФРГ Хайко Маасом.