Нельзя возлагать ответственность за СВПД только на Иран, заявил Лавров

"Мы работаем с Ираном, так же как это делает Германия, Франция, Великобритания, европейские внешнеполитические службы, призывая к сдержанности, призывая к тому, чтобы эту сделку мы общими усилиями сохранили. И здесь сегодня мы это особо акцентировали, очень важно обеспечить единство действий, единство позиций всех остающихся в СВПД участников этой договоренности: европейская тройка, Россия, Китай. И мы едва ли достигнем результата, если будем сейчас говорить, что только от Ирана зависит спасение этой сделки", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с немецким коллегой Хайко Маасом.