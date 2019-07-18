Нельзя возлагать ответственность за СВПД только на Иран, заявил Лавров

БОНН (Германия), 18 июл - РИА Новости. Ошибочно возлагать ответственность за ситуацию вокруг СВПД только на Иран, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
"Мы работаем с Ираном, так же как это делает Германия, Франция, Великобритания, европейские внешнеполитические службы, призывая к сдержанности, призывая к тому, чтобы эту сделку мы общими усилиями сохранили. И здесь сегодня мы это особо акцентировали, очень важно обеспечить единство действий, единство позиций всех остающихся в СВПД участников этой договоренности: европейская тройка, Россия, Китай. И мы едва ли достигнем результата, если будем сейчас говорить, что только от Ирана зависит спасение этой сделки", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с немецким коллегой Хайко Маасом.
В годовщину выхода США из ядерной сделки Иран в мае объявил о прекращении выполнения ряда пунктов СВПД по иранской ядерной программе - в части, касающейся запасов обогащенного урана и тяжелой воды. Иран превысил потолок запасов низкообогащенного урана в 300 килограммов. Впоследствии власти в Тегеране заявили о втором этапе сокращения обязательств по ядерной сделке в связи с тем, что страны СВПД не смогли в течение 60 дней выполнить требования Тегерана. Согласно недавним сообщениям, Иран уже довел уровень обогащения урана до 4,5% (ядерная сделка ставила лимит в 3,67%).