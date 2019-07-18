Маас заявил, что встречу "нормандского формата" надо хорошо подготовить

БОНН (Германия), 18 июл - РИА Новости. Глава МИД Германии Хайко Маас сообщил, что обсудил с российским коллегой Сергеем Лавровым встречу в "нормандском формате" на высшем уровне, но для нее необходима соответствующая подготовительная работа.
"Вопрос саммита в нормандском формате действительно нами обсуждался, и мы оба придерживаемся мнения, что саммит должен быть хорошо подготовлен, чтобы были результаты после него", - сказал Маас по итогам встречи с Лавровым.
Он отметил, что это "хороший формат, участники его уже очень давно знают, много лет взаимодействуют друг с другом".
Проблема урегулирования украинского кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности, в "нормандском формате" (РФ, Франция, ФРГ, Украина). Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске, в ходе встреч контактной группы при посредничестве РФ и ОБСЕ. Президент Украины Владимир Зеленский ранее публично предложил провести саммит по украинскому урегулированию в Минске при участии Украины, России, Германии, Франции, Великобритании и США.