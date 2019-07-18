Маас заявил, что встречу "нормандского формата" надо хорошо подготовить

Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас во время встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым на деловом завтраке в рамках Мюнхенской конференции по безопасности. 16 февраля 2019

БОНН (Германия), 18 июл - РИА Новости. Глава МИД Германии Хайко Маас сообщил, что обсудил с российским коллегой Сергеем Лавровым встречу в "нормандском формате" на высшем уровне, но для нее необходима соответствующая подготовительная работа.

"Вопрос саммита в нормандском формате действительно нами обсуждался, и мы оба придерживаемся мнения, что саммит должен быть хорошо подготовлен, чтобы были результаты после него", - сказал Маас по итогам встречи с Лавровым.

Он отметил, что это "хороший формат, участники его уже очень давно знают, много лет взаимодействуют друг с другом".