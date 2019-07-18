Лавров отметил предпосылки к прогрессу в выполнении Минских соглашений

БОНН (Германия), 18 июл - РИА Новости. После последней встречи экспертов "нормандского формата" (Франция, Германия, Россия и Украина) появились подвижки для возможного прогресса по выполнению минских соглашений по Донбассу, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

"Отмечу, что на последней встрече экспертов "нормандского формата" в Париже и в ходе позавчерашнего заседания контактной группы в Минске, появились подвижки, которые дают основания полагать, что здесь можно начать продвигаться вперед", - сказал Лавров на пресс-конференции с немецким коллегой Хайко Маасом.