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РИА Новости

Лавров отметил предпосылки к прогрессу в выполнении Минских соглашений

Вчера, 18:10
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© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
© РИА Новости / Антон Денисов
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
БОНН (Германия), 18 июл - РИА Новости. После последней встречи экспертов "нормандского формата" (Франция, Германия, Россия и Украина) появились подвижки для возможного прогресса по выполнению минских соглашений по Донбассу, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
"Отмечу, что на последней встрече экспертов "нормандского формата" в Париже и в ходе позавчерашнего заседания контактной группы в Минске, появились подвижки, которые дают основания полагать, что здесь можно начать продвигаться вперед", - сказал Лавров на пресс-конференции с немецким коллегой Хайко Маасом.
"Мы со своей стороны будем всячески поддерживать такой настрой, будем использовать свои возможности для содействия практическим шагам на этом направлении, в том числе в наших контактах с Донецком и Луганском", - добавил российский министр.
Минские соглашения
11 февраля 2018, 10:00
Минские соглашенияМинские соглашения предусматривают незамедлительное и всеобъемлющее прекращение огня, отвод тяжелых вооружений, проведение конституционной реформы на Украине и начало диалога о проведении местных выборов на юго-востоке страны. Подробнее – в инфографике ria.ru
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Хайко МаасСергей ЛавровФранцияГерманияРоссияУкраинаВ мире
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