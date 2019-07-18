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РИА Новости

В МИД прокомментировали попытки США продолжить атаку по "школьному вопросу"

Вчера, 18:05
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© РИА Новости / Илья ПиталевОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве. 17 июля 2019
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве. 17 июля 2019
© РИА Новости / Илья Питалев
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова опровергла информацию о том, что Россия сама требовала оформить диппаспорта для сотрудников англо-американской школы.
Ранее посол США в Москве Джон Хантсман сообщил, что Россия отказала в выдаче виз для 30 новых учителей англо-американской школы. В МИД России ответили, что школа работает как коммерческое предприятие и не находится на территории американского посольства, но США просят аккредитовать учителей как административно-технических сотрудников дипмиссии - хотя сами аналогичной категории административно-технического персонала российских миссий визы не выдают. После этого пресс-атташе посольства США Андреа Калан заявила РИА Новости, что американская сторона запрашивала для учителей дипломатические визы, поскольку этого требовали сами российские власти.
Посольство Российской Федерации в Вашингтоне
Вчера, 09:44
Политолог о "визовой войне": мяч на стороне СШАСША ведут визовую войну против России, заявил посол РФ в США Анатолий Антонов. В итоге страдают и дипломаты двух стран, и российско-американские отношения, отметил в эфире радио Sputnik политолог Игорь Шатров.
В своем аккаунте в Facebook Захарова написала, что "попытки американского посольства сегодня продолжить атаку по "школьному вопросу" за гранью приличия". "Сейчас, со слов американских дипломатов, это именно российское внешнеполитическое ведомство требовало оформлять учителям дипломатические паспорта", - указала она.
"Конечно же, нет. Американская сторона запрашивала визы для учителей как для сотрудников посольства США в Москве", - написала Захарова.
Она указала, что "российская сторона объясняла, что это нарушение: либо учителя являются сотрудниками посольства, и тогда школа должна действовать на территории диппредставительства, либо учителя не обладают дипломатическим статусом, и тогда школу нужно зарегистрировать в соответствии с российским законодательством". "Вроде, все просто, логично, по-партнерски", - написала официальный представитель МИД РФ.
Англо-американская школа в Москве
17 июля, 18:48
Довыкаблучивались. США раздувают скандал из-за отказа виз учителям Американцы раздувают скандал – недружественная Россия отказывает в визе 30 учителям. Правда, на бумаге "учителя" проходят как работники американского посольства. Правда, Москва не то чтобы отказывает – а просит навести порядок. Правда… а зачем правда?
"Стремление американских дипломатов провести параллели между российской школой в Вашингтоне и американской в Москве не имеет никакой перспективы - российская школа в Вашингтоне функционирует на территории посольства, в Нью-Йорке - на территории жилого комплекса при постпредстве. Все четко", - заключила она.
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Мария ЗахароваМИД РФПосольство США в РФРоссияСШАВ мире
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