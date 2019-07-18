В МИД прокомментировали попытки США продолжить атаку по "школьному вопросу"

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве. 17 июля 2019

МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова опровергла информацию о том, что Россия сама требовала оформить диппаспорта для сотрудников англо-американской школы.

Ранее посол США в Москве Джон Хантсман сообщил, что Россия отказала в выдаче виз для 30 новых учителей англо-американской школы. В МИД России ответили, что школа работает как коммерческое предприятие и не находится на территории американского посольства, но США просят аккредитовать учителей как административно-технических сотрудников дипмиссии - хотя сами аналогичной категории административно-технического персонала российских миссий визы не выдают. После этого пресс-атташе посольства США Андреа Калан заявила РИА Новости, что американская сторона запрашивала для учителей дипломатические визы, поскольку этого требовали сами российские власти.

В своем аккаунте в Facebook Захарова написала, что "попытки американского посольства сегодня продолжить атаку по "школьному вопросу" за гранью приличия". "Сейчас, со слов американских дипломатов, это именно российское внешнеполитическое ведомство требовало оформлять учителям дипломатические паспорта", - указала она.

"Конечно же, нет. Американская сторона запрашивала визы для учителей как для сотрудников посольства США в Москве", - написала Захарова.

Она указала, что "российская сторона объясняла, что это нарушение: либо учителя являются сотрудниками посольства, и тогда школа должна действовать на территории диппредставительства, либо учителя не обладают дипломатическим статусом, и тогда школу нужно зарегистрировать в соответствии с российским законодательством". "Вроде, все просто, логично, по-партнерски", - написала официальный представитель МИД РФ.