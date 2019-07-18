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РИА Новости

Маас оценил возможность прогресса в урегулировании в Донбассе

Вчера, 18:05
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел ФРГ Хайко Маас
Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас. Архивное фото
БОНН (Германия), 18 июл - РИА Новости. Последние события на востоке Украины показывают, что подвижки в урегулировании ситуации возможны, будем вместе работать над этим, заявил в четверг глава МИД ФРГ Хайко Маас.
"После избрания президента (Украины Владимира) Зеленского были позитивные сигналы, например, разведение сил в Станице Луганской, а также договоренность о прекращении огня, которая должна вступить в силу уже в воскресенье. Это показывает, что дальнейший прогресс на востоке Украины возможен, и мы хотим вместе над этим работать", - заявил Маас журналистам после встречи с российским коллегой Сергеем Лавровым.
Ранее контактная группа по Украине приняла заявление о бессрочном режиме прекращения огня - летнем перемирии с 21 июля 2019 года.
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