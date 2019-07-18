Маас призвал всех участников СВПД повлиять на Иран

БОНН (Германия), 18 июл - РИА Новости. Важно, чтобы все участники Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе воздействовали на Иран, чтобы он вернулся к выполнению своих обязательств, заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас.

"Нет ни одного срочного, животрепещущего вопроса мировой политики, где бы решение можно было найти без диалога. И к этим вопросам относится также и сохранение Венской договоренности по ядерной программе. Важно, чтобы все вовлеченные стороны совместно воздействовали на Тегеран для того, чтобы Иран вернулся к полному соблюдению своих обязательств по СВПД", - сказал Маас на пресс-конференции с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.

По его словам, последние недели показали, насколько напряжена ситуация в регионе, и Германия намерена внести свой вклад. "То, в чем мы в данный момент срочно нуждаемся, - это меры для деэскалации, а также дипломатии", - добавил он.