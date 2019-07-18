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РИА Новости

Маас призвал всех участников СВПД повлиять на Иран

Вчера, 18:02
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел ФРГ Хайко Маас
Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас. Архивное фото
БОНН (Германия), 18 июл - РИА Новости. Важно, чтобы все участники Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе воздействовали на Иран, чтобы он вернулся к выполнению своих обязательств, заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас.
"Нет ни одного срочного, животрепещущего вопроса мировой политики, где бы решение можно было найти без диалога. И к этим вопросам относится также и сохранение Венской договоренности по ядерной программе. Важно, чтобы все вовлеченные стороны совместно воздействовали на Тегеран для того, чтобы Иран вернулся к полному соблюдению своих обязательств по СВПД", - сказал Маас на пресс-конференции с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.
По его словам, последние недели показали, насколько напряжена ситуация в регионе, и Германия намерена внести свой вклад. "То, в чем мы в данный момент срочно нуждаемся, - это меры для деэскалации, а также дипломатии", - добавил он.
В годовщину выхода США из ядерной сделки Иран в мае объявил о прекращении выполнения ряда пунктов СВПД по иранской ядерной программе - в части, касающейся запасов обогащенного урана и тяжелой воды. Иран превысил потолок запасов низкообогащенного урана в 300 килограммов. Впоследствии власти в Тегеране заявили о втором этапе сокращения обязательств по ядерной сделке в связи с тем, что страны СВПД не смогли в течение 60 дней выполнить требования Тегерана. Согласно недавним сообщениям, Иран уже довел уровень обогащения урана до 4,5% (ядерная сделка ставила лимит в 3,67%).
Министр иностранных дел России Сергей Лавров
Вчера, 01:46
Лавров призвал США избегать шагов, провоцирующих напряженность вокруг Ирана
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Хайко МаасМИД ГерманииГерманияИранВ мире
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