В Ростовской области пройдет первый эногастрономический фестиваль

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 18 июл - РИА Новости. Первый в Ростовской области эногастрономический фестиваль, который, как рассчитывают организаторы, поспособствует популяризации местного виноделия, пройдет в октябре 2019 года в Ростове-на-Дону, сообщает правительство региона итоги совещания по вопросам развития эногастрономического туризма.

По данным первого замгубернатора области Виктора Гончарова, в Ростовской области культивируются классические автохтонные сорта винограда, с которым связано будущее российского виноделия. В данной отрасли работают около 20 хозяйств. По итогам первого полугодия 2019 года, рост объемов производства винодельческой продукции региона составил 8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Участники совещания сошлись на том, что одним из наиболее эффективных способов продвижения местной винодельческой продукции является популяризация виноделия, в том числе через развитие событийного и эногастрономического туризма.

"В октябре будет организован первый в Ростовской области эногастрономический фестиваль на территории парка "Левобережный". В рамках фестиваля будут организованы презентации уникальных донских вин, фермерских продуктов отечественного производства, презентация территориального кластера "Долина Дона", а также существующих туристических эногастрономических маршрутов", - приводятся слова Гончарова.