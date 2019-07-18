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РИА Новости
Ростовская область

В Ростовской области пройдет первый эногастрономический фестиваль

Вчера, 18:01
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 18 июл - РИА Новости. Первый в Ростовской области эногастрономический фестиваль, который, как рассчитывают организаторы, поспособствует популяризации местного виноделия, пройдет в октябре 2019 года в Ростове-на-Дону, сообщает правительство региона итоги совещания по вопросам развития эногастрономического туризма.
По данным первого замгубернатора области Виктора Гончарова, в Ростовской области культивируются классические автохтонные сорта винограда, с которым связано будущее российского виноделия. В данной отрасли работают около 20 хозяйств. По итогам первого полугодия 2019 года, рост объемов производства винодельческой продукции региона составил 8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Участники совещания сошлись на том, что одним из наиболее эффективных способов продвижения местной винодельческой продукции является популяризация виноделия, в том числе через развитие событийного и эногастрономического туризма.
"В октябре будет организован первый в Ростовской области эногастрономический фестиваль на территории парка "Левобережный". В рамках фестиваля будут организованы презентации уникальных донских вин, фермерских продуктов отечественного производства, презентация территориального кластера "Долина Дона", а также существующих туристических эногастрономических маршрутов", - приводятся слова Гончарова.
Развитию туристической отрасли в целом в регионе уделяется особое значение. Так, в марте текущего года по поручению губернатора Ростовской области Василия Голубева в регионе было учреждено агентство по развитию туризма, задачей которого является повышение туристической привлекательности области.
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