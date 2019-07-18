Путин поручил обеспечить снижение стоимости освещения автодорог

Президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании VI Форума регионов России и Белоруссии

МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ совместно с региональными властями до 1 декабря нынешнего года обеспечить снижение стоимости электроэнергии для освещения автодорог и пешеходных переходов.

Перечень поручений главы государства, данных по итогам заседания Государственного совета, которое состоялось 26 июня, опубликован в четверг на сайте Кремля.

"Правительству Российской Федерации совместно с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации обеспечить... снижение стоимости электрической энергии для освещения автомобильных дорог и пешеходных переходов в ночное время в целях повышения безопасности дорожного движения", - указано в перечне поручений.

Также кабмину и региональным органам власти поручено обеспечить разработку программы реконструкции и ремонта находящихся в аварийном и предаварийном состоянии мостов и других искусственных дорожных сооружений, размещенных на автодорогах регионального и местного значения. Также в рамках этого поручения предстоит определить источники финансирования указанной программы.