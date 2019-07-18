Константинополь готов использовать мощи для поддержки ПЦУ, сообщили в РПЦ

Константинопольский патриарх Варфоломей и митрополит Епифаний во время передачи томоса об автокефалии в Георгиевском соборе Вселенского патриархата в Стамбуле, Турция. 6 января 2019

© AP Photo / Lefteris Pitarakis Константинопольский патриарх Варфоломей и митрополит Епифаний во время передачи томоса об автокефалии в Георгиевском соборе Вселенского патриархата в Стамбуле, Турция. 6 января 2019

МОСКВА, 18 июл – РИА Новости. Принесение из Константинопольского патриархата в Киев мощей апостола Андрея Первозванного ко Дню крещения Руси делается с целью поддержки созданной недавно неканонической "Православной церкви Украины" (ПЦУ), считает замглавы отдела внешних церковных связей Московского патриархата протоиерей Николай Балашов.

Ранее в СМИ появилась информация со ссылкой на заявление Константинопольского патриарха Варфоломея о том, что в честь празднования крещения Руси делегация из Константинополя привезет в Киев мощи святого апостола Андрея Первозванного.

"Я думаю, для того, чтобы как-то решить проблему явного преобладания численности верующих у канонической Церкви перед той, которая была искусственно создана из раскольников, и привозится святыня. Думаю, попытка эта не будет успешной", - заявил Балашов на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".

Он пояснил, что во время праздника 27-28 июля в Киеве "может возникнуть неудобная ситуация сопоставления численности молящихся на двух крестных ходах", один из которых проводит каноническая Украинская православная церковь, а второй – раскольнические структуры. Крестный ход УПЦ традиционно собирает десятки тысяч верующих, тогда как шествия ее оппонентов – в разы меньше участников.

Также Балашов предположил, что, вероятно, в Константинополе не знают о том, что в Киеве и в Одессе у канонической УПЦ уже хранится часть мощей апостола Андрея.

В свою очередь доктор церковной истории, профессор Владислав Петрушко обратил внимание на то, что основная часть мощей апостола находится в Италии, а его глава – в Греции. Частицы мощей есть также в Успенском соборе Московского Кремля. "Что из Константинополя привезут – большой вопрос. Но политическая акция требует таких жертв", - сказал Петрушко.

Отвечая на вопрос о том, может ли эта акция Константинополя как-то объединить наметившийся внутри самой ПЦУ раскол на сторонников "митрополита" Епифания и последователей "патриарха" Филарета, протоиерей Николай Балашов отметил, что, по-видимому, "там треснуло так крепко, что не склеишь больше". При этом он затруднился с ответом, с кем из противоборствующих сторон – с Филаретом или с Епифанием - в этот раз будут представители Константинополя, которые приедут на торжества в Киев.

Комментируя факт принесения в Киев мощей апостола Андрея Первозванного, Владислав Петрушко также обратил внимание на то, что христианизация на Руси связана, прежде всего, с памятью князя Владимира, и "сейчас пытаются разными инсинуациями затушевать этот момент". По мнению Петрушко, привоз в столицу Украины мощей одного из 12-ти ближайших учеников – "символический жест, который должен связать начало христианства на Руси с памятью об апостоле Андрее".