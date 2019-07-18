ИГ* взяла на себя ответственность за теракт на севере Синая

МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Террористическая группировка "Исламское государство"* (ИГ*, запрещена в России) взяла на себя ответственность за атаку террориста-смертника на севере Синайского полуострова, сообщает американская SITE Intelligence Group, ведущая мониторинг информационной активности экстремистов.
Ранее официальный представитель египетской армии сообщил, что военные в четверг предотвратили атаку террориста-смертника возле автомобильной стоянки в городе Шейх-Зувейд на севере Синайского полуострова.
Арабские СМИ сообщали, что в результате взрыва на парковке в Шейхе-Зувейде погибли два человека, в том числе сотрудник сил безопасности Египта, трое силовиков получили ранения.
Север Синайского полуострова остается одним из самых напряженных регионов в Египте. Действующие здесь экстремисты периодически совершают нападения на военных и полицейских. На Синае уже больше года проводится масштабная антитеррористическая операция. За это время уничтожены и задержаны сотни экстремистов.
*Террористическая организация, запрещенная в России