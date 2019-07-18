ИГ* взяла на себя ответственность за теракт на севере Синая

Ранее официальный представитель египетской армии сообщил, что военные в четверг предотвратили атаку террориста-смертника возле автомобильной стоянки в городе Шейх-Зувейд на севере Синайского полуострова.

Арабские СМИ сообщали, что в результате взрыва на парковке в Шейхе-Зувейде погибли два человека, в том числе сотрудник сил безопасности Египта, трое силовиков получили ранения.

Север Синайского полуострова остается одним из самых напряженных регионов в Египте. Действующие здесь экстремисты периодически совершают нападения на военных и полицейских. На Синае уже больше года проводится масштабная антитеррористическая операция. За это время уничтожены и задержаны сотни экстремистов.