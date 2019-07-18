В Афганистане около 20 человек пострадали при взрыве у здания полиции

КАБУЛ, 18 июл - РИА Новости. Около 20 человек пострадали в результате взрыва перед зданием управления полиции в городе Кандагар на юге Афганистана, сообщает национальная телерадиовещательная компания.
"Около 20 пострадавших были доставлены в больницы, и движение "Талибан" объявило о своей ответственности за нападение в Кандагаре", - сообщает телеканал.
Ранее представитель полиции Джамал Насир Баракзай сообщил РИА Новости, что перед зданием управления взорвался автомобиль. По его словам, атака была организована боевиками радикального движения "Талибан". Телеканал Tolo News сообщил, что после взрыва были слышны звуки стрельбы.