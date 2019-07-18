Медведчук рассказал, до каких пор будет продолжаться конфликт в Донбассе

МОСКВА, 18 июл – РИА Новости. Конфликт в Донбассе будет продолжаться, пока власти Украины не проявят политическую волю, а парламент не примет законы, прописанные в Минских соглашениях, считает председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук.
"Боевые действия на Донбассе, к сожалению, будут продолжаться до тех пор, пока не появится политическая воля в Киеве, чтобы закончить этот конфликт. Пока украинский парламент не примет ряд законов, являющихся основой Минских соглашений", - написал Медведчук в четверг на своей странице в Twitter.
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Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.