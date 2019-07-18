В ЛНР заявили, что силовики минируют дорогу у линии соприкосновения

"Два серьезных фактора". Политолог об обстреле ВСУ своих позиций в Донбассе Бойцы ВСУ случайно уничтожили позиции своих войск в Донбассе, заявили в ДНР. Дело может быть не только в плохой подготовке, считает политолог Андрей Суздальцев. Своим мнением он поделился в эфире радио Sputnik.