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РИА Новости

В ЛНР заявили, что силовики минируют дорогу у линии соприкосновения

Вчера, 16:48
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ЛУГАНСК, 18 июл - РИА Новости. Украинские силовики минируют дорогу в подконтрольном Киеву населенном пункте Счастье, заявил в четверг журналистам начальник пресс-службы Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Яков Осадчий.
"Нашей разведкой отмечено минирование инженерным подразделением 25-й бригады (ВС Украины - ред.) дороги южнее моста в населенном пункте Счастье с использованием мин ТМ-62", - заявил Осадчий.
По его словам, установку мин также подтверждают наблюдатели СММ ОБСЕ.
Контактная группа по урегулированию конфликта на востоке Украины провела в среду в Минске одно из самых плодотворных своих заседаний, договорившись о новом, летнем перемирии в Донбассе, о подготовке большого обмена пленными и о ремонте моста в Станице Луганской - одном из немногих переходов через линию разграничения.
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16 июля, 09:27
"Два серьезных фактора". Политолог об обстреле ВСУ своих позиций в ДонбассеБойцы ВСУ случайно уничтожили позиции своих войск в Донбассе, заявили в ДНР. Дело может быть не только в плохой подготовке, считает политолог Андрей Суздальцев. Своим мнением он поделился в эфире радио Sputnik.
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