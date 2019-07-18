Путин подписал закон об уведомлении об отказе от иностранного гражданства

МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, уточняющий порядок уведомления об отказе россиян от иностранного гражданства, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Документ разработан для устранения пробела в правовом регулировании в случаях, когда гражданин РФ, ранее уведомивший о наличии гражданства иностранного государства или документа на право постоянного проживания в другой стране, вышел из гражданства иностранного государства либо утратил статус лица, постоянно проживающего на его территории.

Отсутствие законодательно установленной соответствующей процедуры такого уведомления, отмечали авторы законопроекта, нарушает конституционные права граждан РФ, в том числе право быть избранными в законодательные органы государственной власти и органы местного самоуправления, а также право на доступ к госслужбе.