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РИА Новости

Путин подписал закон об уведомлении об отказе от иностранного гражданства

Вчера, 16:48
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© РИА Новости / Михаил КлиментьевПрезидент РФ Владимир Путин на пленарном заседании VI Форума регионов России и Белоруссии
Президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании VI Форума регионов России и Белоруссии
© РИА Новости / Михаил Климентьев
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, уточняющий порядок уведомления об отказе россиян от иностранного гражданства, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Документ разработан для устранения пробела в правовом регулировании в случаях, когда гражданин РФ, ранее уведомивший о наличии гражданства иностранного государства или документа на право постоянного проживания в другой стране, вышел из гражданства иностранного государства либо утратил статус лица, постоянно проживающего на его территории.
Отсутствие законодательно установленной соответствующей процедуры такого уведомления, отмечали авторы законопроекта, нарушает конституционные права граждан РФ, в том числе право быть избранными в законодательные органы государственной власти и органы местного самоуправления, а также право на доступ к госслужбе.
Документ даёт право в случае выхода из гражданства или прекращения права на постоянное проживание в другой стране подать письменное уведомление о прекращении действия иностранных документов в территориальный орган МВД России по месту жительства в пределах РФ.
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