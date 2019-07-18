В РПЦ раскрыли секрет многочисленных крестных ходов

МОСКВА, 18 июл – РИА Новости. Крестные ходы выражают "динамический аспект" Церкви и являются одним из способов свидетельства людей о своей вере перед окружающим миром, заявил замглавы отдела внешних церковных связей Московского патриархата протоиерей Николай Балашов на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".

По его словам, исторической родиной христианских процессий является Иерусалим, где происходили основные события евангельской истории. В этом городе молящиеся по праздникам переходили от одной святыни к другой – и таким образом и закрепилась эта традиция.

"Затем это стало общеправославной, общехристианской практикой, выражающей динамический аспект Церкви. В отличие от храмового богослужения, которое – во всяком случае, для участников-мирян – в основном, статично, они все время на месте стоят, крестный ход – молитва на ходу, богослужение на ходу – выражает присущую Церкви миссионерскую, динамическую составляющую. Это, в том числе, и свидетельство о Церкви, о ее вере, хранимых ею ценностях и святынях перед окружающим миром. Поэтому верующие очень любят крестные ходы", - сказал Балашов.