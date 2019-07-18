Постановки воронежского Платоновского фестиваля могут показать в Белоруссии

ВОРОНЕЖ, 18 июл - РИА Новости. Постановки международного Платоновского фестиваля искусств, который на протяжении девяти лет ежегодно проходит в Воронеже, могут показать в Белоруссии, сообщает в четверг правительство Воронежской области.

Делегация Воронежской области во главе с губернатором Александром Гусевым принимает участие в мероприятиях VI Форума регионов России и Белоруссии, который проходит в Санкт-Петербурге. В четверг Гусев выступил с докладом на встрече председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко и председателя Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь Михаила Мясниковича с руководителями субъектов Российской Федерации и регионов Белоруссии.

Гусев предложил расширить двустороннее взаимодействие Воронежской области с Белоруссией в культурной и образовательной сферах.

"К нам приезжают лучшие творческие коллективы и исполнители из разных регионов России и мира. Сейчас мы рассматриваем возможность расширения границ Платоновского фестиваля за счет площадок в других городах и странах. Было бы здорово, если бы реализация такой нашей идеи началась с Беларуси. В рамках 10-го, юбилейного, Платоновфеста в республике могут быть показаны лучшие фестивальные постановки воронежских коллективов", - сказал губернатор.

Также глава региона пригласил Белоруссию в 2020 году принять участие в международном молодежном образовательном форуме "Молгород", который каждый раз собирает порядка 400 участников, в том числе иностранных. Гусев предложил посвятить следующий "Молгород" сотрудничеству и дружбе молодых людей из России и Белоруссии.