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РИА Новости
Воронежская область

Постановки воронежского Платоновского фестиваля могут показать в Белоруссии

Вчера, 16:44
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© РИА Новости / Ульяна СоловьеваАфиши на фасаде Театра оперы и балета в Воронеже
Афиши на фасаде Театра оперы и балета в Воронеже
© РИА Новости / Ульяна Соловьева
Афиши на фасаде Театра оперы и балета в Воронеже. Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 18 июл - РИА Новости. Постановки международного Платоновского фестиваля искусств, который на протяжении девяти лет ежегодно проходит в Воронеже, могут показать в Белоруссии, сообщает в четверг правительство Воронежской области.
Делегация Воронежской области во главе с губернатором Александром Гусевым принимает участие в мероприятиях VI Форума регионов России и Белоруссии, который проходит в Санкт-Петербурге. В четверг Гусев выступил с докладом на встрече председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко и председателя Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь Михаила Мясниковича с руководителями субъектов Российской Федерации и регионов Белоруссии.
Участники высотного театра Grupo Puja! во время выступления с номером Космос на открытии VIII Платоновского фестиваля искусств в Воронеже. 1 июня 2019
2 июня, 08:27
Гусев: Платоновский фестиваль стал визитной карточкой Воронежской области
Гусев предложил расширить двустороннее взаимодействие Воронежской области с Белоруссией в культурной и образовательной сферах.
"К нам приезжают лучшие творческие коллективы и исполнители из разных регионов России и мира. Сейчас мы рассматриваем возможность расширения границ Платоновского фестиваля за счет площадок в других городах и странах. Было бы здорово, если бы реализация такой нашей идеи началась с Беларуси. В рамках 10-го, юбилейного, Платоновфеста в республике могут быть показаны лучшие фестивальные постановки воронежских коллективов", - сказал губернатор.
Также глава региона пригласил Белоруссию в 2020 году принять участие в международном молодежном образовательном форуме "Молгород", который каждый раз собирает порядка 400 участников, в том числе иностранных. Гусев предложил посвятить следующий "Молгород" сотрудничеству и дружбе молодых людей из России и Белоруссии.
Кроме того, в ходе мероприятий Форума регионов России и Белоруссии правительством Воронежской области были подписаны два соглашения - с Брестским и Гродненским областными исполнительными комитетами. Документы предусматривают международные и внешнеэкономические связи в торгово-экономической, научно-технической, социально-гуманитарной, культурной и иных сферах.
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