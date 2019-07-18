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РИА Новости

Уровень воды в реке Ия может вновь повыситься более чем на метр

Вчера, 16:21
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ИРКУТСК, 18 июл - РИА Новости. Уровень воды в реке Ия, затопившей Тулун, вновь может повыситься из-за дождей более чем на 1 метр, сообщает ГУ МЧС региона.
Режим ЧС продолжает действовать в 8 районах Приангарья, пострадавших от паводка. Наводнение в Иркутской области прошло в конце июня. Погибли 25 человек, 7 числятся пропавшими без вести. За время паводков было подтоплено 107 населенных пунктах региона, почти по 11 тысяч жилых домов. От паводка пострадали более 38 тысяч человек.
По данным ГУ МЧС региона, в Иркутской области 19 июля местами ожидаются сильные дожди, грозы.
Согласно данным МЧС, 19-20 июля "на реке Ия ожидается повышение уровня воды на 30-110 сантиметров, на остальных реках области - колебание уровней воды в пределах 5-40 сантиметров".
Отмечается, что на гидрологических постах водных объектов Иркутской области ведется непрерывный мониторинг уровней воды.
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