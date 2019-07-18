Уровень воды в реке Ия может вновь повыситься более чем на метр

ИРКУТСК, 18 июл - РИА Новости. Уровень воды в реке Ия, затопившей Тулун, вновь может повыситься из-за дождей более чем на 1 метр, сообщает ГУ МЧС региона.

Режим ЧС продолжает действовать в 8 районах Приангарья, пострадавших от паводка. Наводнение в Иркутской области прошло в конце июня. Погибли 25 человек, 7 числятся пропавшими без вести. За время паводков было подтоплено 107 населенных пунктах региона, почти по 11 тысяч жилых домов. От паводка пострадали более 38 тысяч человек.