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РИА Новости

Пострадавшие от обстрелов жители трех поселков ЛНР написали жалобы в ЕСПЧ

Вчера, 16:21
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© РИА НовостиПоследствия обстрела со стороны ВС Украины поселка Голубовское в ЛНР. 6 июля 2019
Последствия обстрела со стороны ВС Украины поселка Голубовское в ЛНР. 6 июля 2019
© РИА Новости
Последствия обстрела со стороны ВС Украины поселка Голубовское в ЛНР. 6 июля 2019. Архивное фото
ЛУГАНСК, 18 июл - РИА Новости. Пострадавшие от обстрелов украинских силовиков жители поселков Голубовское, Березовское и Донецкий в самопровозглашенной Луганской народной республике составили жалобы в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), сообщил журналистам представитель Генпрокуратуры ЛНР Кирилл Белов.
Представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщило 6 июля, что четыре дома повреждены в поселке Голубовское в результате обстрела со стороны ВС Украины. В одном из поврежденных домов на момент обстрела находились двое детей.
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"Сегодня в трех населенных пунктах, находящихся в непосредственной близости у линии соприкосновения, которые регулярно подвергаются обстрелам со стороны ВСУ, сотрудники генеральной прокуратуры проводят юридические консультации по составлению жалоб в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) против государства Украина", - сообщил Белов.
По его словам, юристы ведомства дают разъяснения о правильности составления жалоб. Он напомнил, что пострадавшие от обстрелов силовиков жители ЛНР могут обратится в Генпрокуратуру.
Ранее в Генпрокуратуре ЛНР сообщили, что жители республики благодаря консультациям специалистов ведомства составили и отправили более 300 жалоб в ЕСПЧ с 2014 по 2018 годы.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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11 февраля 2018, 10:00
Минские соглашенияМинские соглашения предусматривают незамедлительное и всеобъемлющее прекращение огня, отвод тяжелых вооружений, проведение конституционной реформы на Украине и начало диалога о проведении местных выборов на юго-востоке страны. Подробнее – в инфографике ria.ru
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