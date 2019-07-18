Пострадавшие от обстрелов жители трех поселков ЛНР написали жалобы в ЕСПЧ

ЛУГАНСК, 18 июл - РИА Новости. Пострадавшие от обстрелов украинских силовиков жители поселков Голубовское, Березовское и Донецкий в самопровозглашенной Луганской народной республике составили жалобы в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), сообщил журналистам представитель Генпрокуратуры ЛНР Кирилл Белов.

Представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщило 6 июля, что четыре дома повреждены в поселке Голубовское в результате обстрела со стороны ВС Украины. В одном из поврежденных домов на момент обстрела находились двое детей.

"Сегодня в трех населенных пунктах, находящихся в непосредственной близости у линии соприкосновения, которые регулярно подвергаются обстрелам со стороны ВСУ, сотрудники генеральной прокуратуры проводят юридические консультации по составлению жалоб в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) против государства Украина", - сообщил Белов.

По его словам, юристы ведомства дают разъяснения о правильности составления жалоб. Он напомнил, что пострадавшие от обстрелов силовиков жители ЛНР могут обратится в Генпрокуратуру.

Ранее в Генпрокуратуре ЛНР сообщили, что жители республики благодаря консультациям специалистов ведомства составили и отправили более 300 жалоб в ЕСПЧ с 2014 по 2018 годы.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.