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РИА Новости
Новости Подмосковья

ОЭЗ "Дубна" может к 2025 году вдвое увеличить количество рабочих мест

Вчера, 16:21
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© РИА Новости / Антон ДенисовВид на город Дубна
Вид на город Дубна
© РИА Новости / Антон Денисов
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Количество рабочих мест в особой экономической зоны (ОЭЗ) "Дубна" Московской области может вырасти в два раза к 2025 году, говорится в пресс-релизе министерства инвестиций и инноваций Подмосковья.

"Уже сегодня ее резидентами являются 150 компаний и по самым скромным прогнозам их количество в ближайшие пять лет увеличится до 200, а число рабочих мест вырастет в два раза, с четырех тысяч до восьми тысяч", - цитирует пресс-служба слова зампредседателя правительства Подмосковья Вадима Хромова.

Отмечается, что для подготовки новых кадров резиденты особой экономической зоны планируют более эффективно использовать возможности учебных заведений, расположенных на территории Дубны.
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