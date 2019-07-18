ОЭЗ "Дубна" может к 2025 году вдвое увеличить количество рабочих мест

МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Количество рабочих мест в особой экономической зоны (ОЭЗ) "Дубна" Московской области может вырасти в два раза к 2025 году, говорится в пресс-релизе министерства инвестиций и инноваций Подмосковья.
"Уже сегодня ее резидентами являются 150 компаний и по самым скромным прогнозам их количество в ближайшие пять лет увеличится до 200, а число рабочих мест вырастет в два раза, с четырех тысяч до восьми тысяч", - цитирует пресс-служба слова зампредседателя правительства Подмосковья Вадима Хромова.
Отмечается, что для подготовки новых кадров резиденты особой экономической зоны планируют более эффективно использовать возможности учебных заведений, расположенных на территории Дубны.