На Ставрополье студента будут судить за нападение на трех девушек

МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Студент медицинского колледжа, обвиняемый в нападении с кислотой на трех несовершеннолетних летом 2017 года в Ставропольском крае, пойдет под суд, сообщается на сайте СК РФ.
По данным следствия, 20 июня 2017 года обвиняемый беспричинно плеснул кислотой в лицо проходившей мимо 15-летней девушке, а через три дня он же облил кислотой еще двух девушек возрастом 15 и 16 лет, которых встретил на улице. В результате потерпевшие получили ожоги различной степени тяжести.
Ранее СК РФ сообщал, в сентябре 2018 года был задержан 19-летний житель Буденновска, студент медицинского колледжа, которого подозревают в нападении с кислотой на трех несовершеннолетних летом 2017 года. Отмечалось, что полиция проверила почти тысячу ранее судимых и освободившихся из колонии, прежде чем задержать обвиняемого, также для проверки на причастность к преступлениям были отобраны образцы ДНК у более чем двух тысяч человек.
Молодому человеку предъявлено обвинение по статьям об умышленном причинении легкого, среднего и тяжкого вреда здоровью УК РФ, санкции которых предусматривают до 10 лет лишения свободы.
"Завершено расследование уголовного дела в отношении жителя города Буденновска. Он обвиняется в причинении увечий кислотой трем несовершеннолетним девушкам в городе Буденновске... В настоящее время уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.