На Ставрополье студента будут судить за нападение на трех девушек

МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Студент медицинского колледжа, обвиняемый в нападении с кислотой на трех несовершеннолетних летом 2017 года в Ставропольском крае, пойдет под суд, сообщается на Студент медицинского колледжа, обвиняемый в нападении с кислотой на трех несовершеннолетних летом 2017 года в Ставропольском крае, пойдет под суд, сообщается на сайте СК РФ.

По данным следствия, 20 июня 2017 года обвиняемый беспричинно плеснул кислотой в лицо проходившей мимо 15-летней девушке, а через три дня он же облил кислотой еще двух девушек возрастом 15 и 16 лет, которых встретил на улице. В результате потерпевшие получили ожоги различной степени тяжести.

Ранее СК РФ сообщал, в сентябре 2018 года был задержан 19-летний житель Буденновска, студент медицинского колледжа, которого подозревают в нападении с кислотой на трех несовершеннолетних летом 2017 года. Отмечалось, что полиция проверила почти тысячу ранее судимых и освободившихся из колонии, прежде чем задержать обвиняемого, также для проверки на причастность к преступлениям были отобраны образцы ДНК у более чем двух тысяч человек.

Молодому человеку предъявлено обвинение по статьям об умышленном причинении легкого, среднего и тяжкого вреда здоровью УК РФ, санкции которых предусматривают до 10 лет лишения свободы.