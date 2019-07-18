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РИА Новости
Союзное государство

Путин рассказал о перспективах научно-образовательных контактов с Минском

Вчера, 16:12
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время беседы в Таврическом дворце
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время беседы в Таврическом дворце
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июл - РИА Новости. Хорошие перспективы имеются для расширения научно-образовательных контактов России и Белоруссии, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Хорошие перспективы имеются для расширения научно-образовательных контактов. Между нашими странами уже действуют 1,3 тысячи соглашений, работает двухсторонняя комиссия по финансированию исследовательских проектов. Один из них - создание молодежного технопарка в Могилеве, современного, оборудованного по последнему слову техники научно-технологического комплекса", - сказал Путин на пленарном заседании Форума регионов РФ и Белоруссии.
Глава государства также подчеркнул, что особое внимание обеих стран уделяется совместной работе по совершенствованию системы профессионального образования и повышению качества подготовки высококвалифицированных рабочих кадров.
"В этом месяце в Великом Новгороде состоялся форум "Молодых профессионалов", в работе которого участвовала и белорусская делегация. Предлагаем перейти к регулярной организации таких форумов, поочередно: в России и в Белоруссии, обмениваться лучшими практиками и опытом, повышать престиж рабочих профессий", - добавил президент.
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время беседы в Таврическом дворце
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Союзное государствоАлександр ЛукашенкоВладимир ПутинБелоруссияРоссияОбщество
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