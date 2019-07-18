Путин рассказал о перспективах научно-образовательных контактов с Минском

Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время беседы в Таврическом дворце

С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июл - РИА Новости. Хорошие перспективы имеются для расширения научно-образовательных контактов России и Белоруссии, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Хорошие перспективы имеются для расширения научно-образовательных контактов. Между нашими странами уже действуют 1,3 тысячи соглашений, работает двухсторонняя комиссия по финансированию исследовательских проектов. Один из них - создание молодежного технопарка в Могилеве, современного, оборудованного по последнему слову техники научно-технологического комплекса", - сказал Путин на пленарном заседании Форума регионов РФ и Белоруссии.

Глава государства также подчеркнул, что особое внимание обеих стран уделяется совместной работе по совершенствованию системы профессионального образования и повышению качества подготовки высококвалифицированных рабочих кадров.