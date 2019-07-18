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РИА Новости

Путин рассказал о планах совместных культурных мероприятий с Белоруссией

Вчера, 16:12
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© РИА Новости / Андрей Александров / Перейти в фотобанкФлаги России и Белоруссии. Архивное фото
Флаги России и Белоруссии. Архивное фото
© РИА Новости / Андрей Александров
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июл - РИА Новости. План совместных мероприятий России и Белоруссии, направленный на развитие сотрудничества в области культуры, рассчитан до 2021 года, заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Форума регионов РФ и Белоруссии.
"На дальнейшее развитие сотрудничества России и Белоруссии в области культуры направлен подписанный в апреле план совместных мероприятий на период до 2021 года. В нем, в частности, предусматривается проведение музыкальных и театральных фестивалей, дни российского и белорусского кино, обмен выставками, реализация проектов по поддержке детского и юношеского творчества", - сказал Путин.
Белорусский лидер Александр Лукашенко в эти дни находится с рабочим визитом в России. Президент Белоруссии прибыл в Россию 17 июля и лидеры уже успели пообщаться неформально – в среду они посетили Спасо-Преображенский Валаамский ставропигиальный мужской монастырь на карельском острове Валаам в северной части Ладожского озера. Вечером в этот же день президенты прибыли в Санкт-Петербург.
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