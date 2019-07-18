Путин рассказал о планах совместных культурных мероприятий с Белоруссией

С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июл - РИА Новости. План совместных мероприятий России и Белоруссии, направленный на развитие сотрудничества в области культуры, рассчитан до 2021 года, заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Форума регионов РФ и Белоруссии.

"На дальнейшее развитие сотрудничества России и Белоруссии в области культуры направлен подписанный в апреле план совместных мероприятий на период до 2021 года. В нем, в частности, предусматривается проведение музыкальных и театральных фестивалей, дни российского и белорусского кино, обмен выставками, реализация проектов по поддержке детского и юношеского творчества", - сказал Путин.