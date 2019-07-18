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РИА Новости
Союзное государство

Путин: Москва и Минск должны сохранить правду о Великой Отечественной войне

Вчера, 16:08
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи в Таврическом дворце
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи в Таврическом дворце
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июл - РИА Новости. Россия и Белоруссия должны сохранить историческую правду о Великой Отечественной войне, заявил президент РФ Владимир Путин, выразив надежду, что белорусская сторона примет участие в торжественных мероприятиях Года памяти и славы.
"В следующем году будет отмечаться знаменательное событие - 75 лет окончания Великой Отечественной войны. Наши народы заплатили высокую цену за свою свободу и независимость, за возможность жить в мире. Мы обязаны сохранить историческую правду о Великой Отечественной войне, оказывать действенную поддержку ветеранам", - сказал Путин на пленарном заседании VI форума регионов России и Белоруссии.
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с министром экономического развития РФ Максимом Орешкиным. 3 июня 2019
4 июня, 15:08
Путин отметил важность сохранения правды о Великой Отечественной войне
Российский лидер также напомнил, что 2020 год объявлен Годом памяти и славы. "Планируется масштабная программа торжественных мероприятий, в которых, как мы рассчитываем, белорусские друзья примут самое активное участие", - добавил он.
Ранее Путин подписал указ о проведении в 2020 году в России Года памяти и славы в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
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