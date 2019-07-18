Путин: Москва и Минск должны сохранить правду о Великой Отечественной войне

Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи в Таврическом дворце

С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июл - РИА Новости. Россия и Белоруссия должны сохранить историческую правду о Великой Отечественной войне, заявил президент РФ Владимир Путин, выразив надежду, что белорусская сторона примет участие в торжественных мероприятиях Года памяти и славы.

"В следующем году будет отмечаться знаменательное событие - 75 лет окончания Великой Отечественной войны. Наши народы заплатили высокую цену за свою свободу и независимость, за возможность жить в мире. Мы обязаны сохранить историческую правду о Великой Отечественной войне, оказывать действенную поддержку ветеранам", - сказал Путин на пленарном заседании VI форума регионов России и Белоруссии.

Российский лидер также напомнил, что 2020 год объявлен Годом памяти и славы. "Планируется масштабная программа торжественных мероприятий, в которых, как мы рассчитываем, белорусские друзья примут самое активное участие", - добавил он.